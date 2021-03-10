〈黃天牧開講〉證券開戶年輕化成趨勢 台灣資本市場結構已改變

台股去 (2020) 年大舉吸引年輕人投入，金管會主委黃天牧今 (10) 日表示，證券開戶年輕化的趨勢會持續增加，台灣資本市場結構正在改變，已要求金管會內部將此趨勢當成監理重點。

黃天牧今天接受《雲端最前線》採訪時表示，去年證券新開戶人口明顯年輕化，40 歲以下新開戶數占六成五，期貨市場也是，40 歲以下新開戶數占比達六成。不只開戶，年輕人投入交易的狀況也增加，40 歲以下進行證券交易占四成，期貨交易和權證交易都達五成。

黃天牧進一步指出，台股有新的投資人代表有新的結構，因此，在教育和交易制度上都要更重視，尤其從美國 GameStop(遊戲驛站) 事件可以看到，現在的年輕人對公平正義非常在乎，因此交易制度上的透明與完整很重要，要讓不同年齡層都被公平對待。

黃天牧表示，預期台灣資本市場年輕化的趨勢會持續增加，應該把年輕人改變投資結構的現象當成監理重點，了解年輕人的心態、如何告知他們資訊、如何告知他們可能的風險，才能讓資本市場發展更平順。

也因為年輕人取得資訊以及投資的習性與年長者不同，金管會未來是否會將普惠金融教育、資本市場教育、乃至理財試算等資訊，製作成 APP 也備受矚目，對此，黃天牧表示，「這是很好的意見。」金管會會評估，由內部製作或是由證券周邊單位來執行，都會探討。