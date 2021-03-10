【聯邦投信】美債擾市，金融股趁勢崛起！高獲利、抗震特性穩中求勝

近期因疫情較為緩解，各國陸續傳出解封消息，經濟復甦的樂觀氛圍使美國 10 年期公債殖利率、通膨預期雙雙上漲，進而產生科技股拋售風波，股市猶如雲霄飛車般大幅震盪！聯邦投信指出，因科技股的高成長特性，往往伴隨高波動、高風險，加上目前科技股的價位偏高，稍有風吹草動便容易過度反應，引發股市震盪。相較之下，金融股同樣具備高獲利、高殖利率特性，但相對穩健，在動盪的環境下，正是資金輪動的最佳避風港！

寬鬆環境延續，首選大型金融集團與投行

聯邦全球高息策略基金經理人陳昶宇指出，FED 主席鮑威爾及美國財政部長葉倫均提到，目前離實現就業市場復甦的目標還有長遠的路要走，隨著經濟復甦，通膨將會上升，但在最大就業以及 2% 通膨目標尚未達成之前，FED 不會升息，預期低通膨在短期內也不會消失。雖然近期美債殖利率飆升的確值得注意，但 FED 手上還握有許多的工具可以應對，加上現今的金融環境仍非常寬鬆，投資人只要適當調控風險便毋須太過擔心。

陳昶宇表示，由於成長股易受到估值過高、債券殖利率上升以及通膨升溫疑慮等因素影響，往往在高點時產生賣壓調節，進而引發震盪；而金融族群因具有價值投資以及防禦的特性，在市場沒有重大利空因素影響的情況下，其獲利穩定、波動度小及高殖利率等優勢，便能在目前科技、半導體下殺嚴重的環境中勝出。在眾多金融產業當中，陳昶宇尤其看好歐美的大型金融集團與投資銀行，因小型的區域銀行、規模較小的保險公司其獲利穩定性較低，客戶群也不夠大，相較之下，現在歐美國家許多大型投行的資產管理規模及獲利持續提升，在整體股市環境尚未步入熊市的前提下，更加看好穩健的大型金融集團與投行，投資人可多加留意。

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