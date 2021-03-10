美股FAANG尖牙股、費城半導體反攻 台股科技ETF強強滾

美國科技股昨日絕地反攻，由 FAANG 尖牙股及費城半導體領漲，讓在台股掛牌的科技相關 ETF 也表現亮麗，統一 FANG+ETF(00757-TW) 勁揚 4.8%，漲幅排名第一，其次為國泰費城半導體 ETF(00830-TW) 、漲幅 3.47%、元大未來關鍵科技 ETF(00876-TW) 則上漲 1.6%。

元大未來關鍵科技 ETF 研究團隊指出，2021 年 5G 滲透率持續提升，與其相關的需求成輻射性發散擴大，延伸至智慧型手機、電動車及相關車用裝備規格提升、先進半導體製程升級題材，這些上游關鍵零組件、設備成為兵家必爭之地。

元大未來關鍵科技 ETF 研究團隊進一步表示，不管是電子產品、5G 基地台或是電動車等設備，由於 5G 高頻與高速傳輸特性，需要更多電子零組件支援，因此相關零組件包含晶片、被動元件需求均較以往成長許多，加上疫情曾影響開工率，而多項電子產品需求卻是 V 型爆發，造成供應鏈大缺貨。

對於看好創新科技的散戶投資人來說，最關心的就是女股神方舟投資動向，近月來這一波美國科技股修正，方舟旗鑑基金創新科技 ETF（ARKK）自 2/12 高點下跌至 3/8 低點，跌幅高達 30%，儘管 3/9 大幅反彈 10.42%，但在多頭行情過程的驚人修正幅度與超高波動度，也考驗投資人的心臟強度。

相對的，同樣聚焦創新科技的統一 FANG+ETF，自 2/17 高點跌至 3/9 低點的修正幅度為 15%，與美國大型科技股跌幅相似，隔天反彈 4.8% 不僅是所有台灣市場掛牌 ETF 漲幅第一名，還超越富邦 NASDAQ 正 2(00670L-TW)4.08%。

統一 FANG+ETF 經理人袁永騰表示，這波美國科技股的修正已差不多告一段落，近期全球資本市場正在經歷各類資產重新調整布局的過程，主要基調是，低利環境下，資金一路小跑步前進風險性資產，以尋求更高的報酬，近期的波動是正常現象，無礙美股多頭走勢。