〈中華電智駕巴士〉經歷近一年測試 首創公共運輸接駁服務

中華電 (2412-TW) 今 (10) 日攜手旗下子公司勤崴國際(6516-TW)、淡水客運，共同舉行「新北智駕電動巴士研討會暨成果發表會」，智駕電動巴士在淡水新市鎮經歷 3 個多月不載客及 5 個月載客服務測試後，第一階段測試成果優於預期，也成為台灣首個提供公共運輸接駁服務。

中華電信自 108 年起，受新北市交通局委託執行「新北市自動駕駛電動巴士系統測試運行計畫」，與旗下子公司勤崴國際、淡水客運攜手合作打造新北智駕電動巴士智慧小藍車，為全台第一輛公車營運路線的智駕電動巴士。

智駕電動巴士歷經 1339 小時、運行 6618 班次、測試 6768 公里，並進行 3 個多月不載客及 5 個月載客測試，其中，載客服務方面，去年 8 月提供輕軌崁頂站至淡海美麗新影城來回接駁，來回約 1.2 公里，載客數超過 1.5 萬人次，經測試結果顯示，自動駕駛車轉為人工駕駛的脫離率低於 26%，載客準點率達 97%，民眾對整體搭乘滿意度高達 9 成以上。

新北智駕電動巴士透過 C-V2X(蜂巢式網路技術)，將周遭環境號誌狀態與其他車輛、行人通行資訊送至智駕車平台進行運算，因此除攝影機、光達得知環境狀況外，也可額外透過 C-V2X 的通訊方式及路影機、雷達等獲得道路資訊。

中華電指出，為提升智駕巴士行車安全，此次計畫也同時進行各項整合演練，包括消防、車禍事故、智慧號誌燈異常及臨停車運行車道、營運流程等，此次計畫未來會針對監控中心管理、智駕電巴士調校、車輛功能、路側設施提升安全性及營運服務擴大建購，也能延伸至觀光路線或社區接駁等服務應用。