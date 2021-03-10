台積電2月營收1065億元 寫歷年同期新高 3月拚再創高

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (10) 日公告 2 月營收 1065.34 億元，受農曆春節假期及工作天數較少影響，營收月減 15.9%，不過仍年增 14.1%，為近 7 個月低點，但寫歷年同期新高；前 2 月營收 2332.83 億元，年增 18.4%。以財測數字來推算，法人估 3 月營收將達 1210-1294 億元，有機會續創新高。

台積電預估，第一季營收約達 127-130 億美元，季增 0.16-2.5%；以 1 美元兌換新台幣 27.9 元計算，新台幣營收估 3543-3627 億元，毛利率估 50.5-52.5%，營益率估 39.5-41.5%，站穩高檔。

台積電第一季受惠高效能運算需求強勁、車用需求回溫，且智慧型手機季節性影響略為和緩，產能利用率維持高檔。先前傳出，由於晶圓代工產能持續吃緊，台積電暫停對客戶報價。

台積電預估，在先進製程技術維持產業領先地位，加上 5G 手機、高效運算、車用、物聯網等平台動能強勁下，今年美元營收將成長 14-16%。

先進製程進度方面，台積電 3 奈米則按計畫時程發展，進度甚至較原先預期超前，未來節點將如期推進、量產。