【日盛投顧】暫時守穩15900點

◆盤勢分析

1. 因美股科技股強勢反彈，週三台股早盤開高，因 2330 台積電、2454 聯發科、3008 大立光等指標股走弱影響，指數一度押回平盤附近震盪，但尾盤指數急拉，終場指數上漲 58.58 點，漲幅 0.37%，收在 15，911.67 點。

2.OTC 指數開高橫盤，收盤上漲 0.81%，重新站回月線之上，技術面指標仍呈現整理態勢。

3. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周三台股收小十字線，重回 5 日線之上，暫時守穩在 15900 點。

(2) 量能：反彈量縮至 2，623.51 億元，後續仍以價量同勢為宜。

(3) 技術指標：日 KD 指標、MACD 低檔震盪。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 51.85 億元；外資 - 38.2 億元、投信 + 8.18 億元、自營商 - 21.84 億元。

結構太陽能、工具機、ABF、塑化、成衣表現佳

1. 太陽能：近期太陽能市場需求回溫，帶動模組出貨增溫，茂迪 2 月營收 3.38 億元，年增 30.6%，周三亮燈漲停，帶動 6443 元晶、2406 國碩、6477 安集、3576 聯合再生、3691 碩禾、3683 達能等族群漲勢整齊。

2. 工具機：2049 上銀 2 月合併營收年成長近 5 成，三家外資券商同時出具買進報告，早盤彈漲近 3%；1590 亞德客 - KY 去年 EPS25.63 元，2 月營收表現佳，股價呈現止跌回穩。

3.ABF：8046 南電、3037 欣興、3189 景碩三雄股價修正多日，周三初見止跌反彈，後續仍需觀察籌碼面與技術面的變化。

4. 塑化：國際原油持續上揚，帶動市場資金進駐塑化的族群，1301 台塑、1303 南亞、1305 華夏、1309 台達化、1304 台聚尾盤出量上漲。

5. 成衣：儒鴻法說會表示目前在手訂單已至 10 月，全年營收有望再寫新高，多家外資調高目標價，激勵儒鴻股價走揚，創下 2016 年以來新高；1444 聚陽 2 月營收 18.06 億元，年增 6.7%，1Q 淡季不淡，股價震盪走高。