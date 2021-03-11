【日盛投顧】盤前分析



◆盤勢分析

1. 美國眾議院通過 1.9 兆美元刺激經濟法案，且市場預期拜登計畫於本週五 (12 日) 簽署生效，傳產、價值股領軍上漲，道瓊指數再創歷史新高，但那斯達克與費半表現不佳，終場四大指數漲跌介於 - 1.8%~1.46%。其中，科技股大多拉回整理；此外，台積電 ADR 下跌 2.23%、日月光 ADR 下跌 2.65%、聯電 ADR 下跌 1.07%。

2. 週三台股早盤開高，因 2330 台積電、2454 聯發科、3008 大立光等指標股走弱影響，指數一度押回平盤附近震盪，但尾盤指數急拉，終場指數上漲 58.58 點，漲幅 0.37%，收在 15,911.67 點。

3.OTC 指數開高橫盤，收盤上漲 0.81%，重新站回月線之上，技術面指標仍呈現整理態勢。

4. 加權技術面與籌碼面：

(1)、均線：周三台股收小十字線，重回 5 日線之上，暫時守穩在 15900 點。

(2)、量能：反彈量縮至 2,623.51 億元，後續仍以價量同勢為宜。

(3)、技術指標：日 KD 指標、MACD 低檔震盪。

(4)、法人籌碼：三大法人合計 - 51.85 億元；外資 - 38.2 億元、投信 + 8.18 億元、自營商 - 21.84 億元。

5. 太陽能：近期太陽能市場需求回溫，帶動模組出貨增溫，茂迪 2 月營收 3.38 億元，年增 30.6%，周三亮燈漲停，帶動 6443 元晶、2406 國碩、6477 安集、3576 聯合再生、3691 碩禾、3683 達能等族群漲勢整齊。

6. 工具機：2049 上銀 2 月合併營收年成長近 5 成，三家外資券商同時出具買進報告，早盤彈漲近 3%；1590 亞德客 - KY 去年 EPS25.63 元，2 月營收表現佳，股價呈現止跌回穩。

7.ABF：8046 南電、3037 欣興、3189 景碩三雄股價修正多日，周三初見止跌反彈，後續仍需觀察籌碼面與技術面的變化。

8. 塑化：國際原油持續上揚，帶動市場資金進駐塑化的族群， 1301 台塑、1303 南亞、1305 華夏、1309 台達化、1304 台聚尾盤出量上漲。

9. 成衣：1476 儒鴻法說會表示目前在手訂單已至 10 月，全年營收有望再寫新高，多家外資調高目標價，激勵儒鴻股價走揚，創下 2016 年以來新高。

10. 觀盤重點：近日國際股市波動加劇，市場買盤相對保守，指數短線恐將區間震盪格局，現階段暫先小量操作為宜，短線急拉爆量之個股不宜過度追高。短線觀察重點 2330 台積電能否站穩 600 元大關與外資暫緩賣超態勢，較有利電子族群信心回穩，未來選股方向，可留意 IC 設計、面板、鋼鐵、生技、金融及高殖利率。

11. 台積 2 月驚艷 營收突破千億：晶圓代工龍頭 2330 台積電 10 日公告 2 月合併營收達 1,065.34 億元符合預期，並改寫歷年同期新高紀錄。由於晶圓代工產能嚴重吃緊，台積電產能利用率維持高檔，包括 5G 智慧型手機、高效能運算（HPC）、車用電子、物聯網等四大平台訂單能見度已看到下半年，市場看好 3 月營收及第一季合併營收可望創下歷史新高。近期因隨全球科技股修正，股價快速回檔，建議中長期投資可分批逢低布局，但短線投資者則可等漲勢確立再行進場。

12. 劉克振：研華 Q1 接單 史無前例強勁：工業物聯網龍頭 2395 研華接單動能自去年第四季開始回升，今年首季持續增溫，加上 1、2 月出貨天數減少，目前接單／出貨（B/B Ratio）比值擴大為 1.52，預計接單年增率將達 50％，首季營收估有年增兩成水準，董座劉克振直言「接單力道史無前例強勁」，目前公司也啟動加班因應客戶需求。由於研華基本面逐漸改善中，建議相關個股可以偏多操作。

