WPIC預測今年白金需求量增至249公噸 連續三年短缺

根據世界白金投資協會 (World Platinum Investment Council，WPIC) 所發布的消息，該協會預估 2021 年的白金供給量將短少 2 公噸。

這是白金連續第三年出現供給量的短缺，不過由於生產恢復，與 2020 年所創下的短缺紀錄相比 (不足 29 公噸)，短少幅度也相對縮小許多。

從需求面來看，預測由於景氣復甦的關係、將造成汽車行業的白金需求量大增，而在投資方面的白金需求量則會減半。

2021 年的白金總供應量年增 17% 至 247 公噸。去年在白金主要產地的南非，由於疫情因素還有全球最大白金生產商 Anglo American 的設備問題，導致供應量大減。然而邁入 2021 年之後，這些問題也逐漸褪去，預估供給量將大幅回升。

另一方面，預估 2021 年的需求量將出現年增 3% 至 249 公噸。估計汽車生產出現迅速復甦，製造觸媒轉換器所需的白金需求將大幅增加 25% 至 93 公噸；珠寶首飾的白金需求增加 13% 至 64 公噸；工業生產的白金需求增加 10% 至 68 公噸。

不過白金條塊的投資需求，預估減少 51% 至 24 公噸；較 2020 年的歷史高點 (48 公噸) 整整減少一半。原因在於白金價格高漲，預測投資人也將獲利了結。不過目前白金條塊以及白金金幣的需求水準，較過去五年平均高出 4 成左右。

近來由於鈀金的行情飆漲，在觸媒轉換器的生產有競爭關係的白金也因而受到看好。還有在全球脫碳風潮的刺激下，燃料電池車 (FCV) 以及氫氣生產所使用的觸媒也都會用到白金。

WPIC 的 Trevor Raymond 表示，預計未來四年利用白金來取代鈀金的這類需求將增加 31 公噸；用於燃料電池的白金，今後十年的新增需求量也將增加 31 公噸。