今夜1.9兆美元刺激將獲眾院批准！大摩上修美GDP增長率至7.3%

美國眾議院預估將通過 1.9 兆美元的﻿新財政刺激計劃，並交快速交給總統拜登簽署，而美國民眾也將從 3 月開始陸續收到白宮為刺激經濟提供的 1400 美元現金支票，而市場預期，之後很長一段時間裡，美國經濟都將受到 1.9 兆美元新刺激計劃的提振。

由於距離追加的失業補貼到期還有 4 個工作日，故在時效迫在眉睫之下，眾議院民主黨預計美國時間週三 (10 日) 上午就將通過 1.9 兆美元新財政刺激。

1.9 兆刺激的總規模遠遠超出了華爾街原先預期，先前高盛 (Goldman Sachs) 曾預期拜登政府只能推出 1.5 兆美元的財政刺激、花旗 (Citi) 則預期推出 1.7 兆美元財政刺激。

而隨著 1.9 兆美元刺激將出爐且超越預期，故市場經濟學家也已上修了今年的美國 GDP 增長預期。

摩根士丹利週二 (9 日) 將 2021 年美國經濟增長預期從 6.5% 大幅調升至 7.3%，這是創 1951 年朝鮮半島戰爭以來的最高水平，經合組織 OECD 也在週二上調對美國經濟預估值，與原先預估相比，上修幅度近一倍之多。