ASML啟動大規模徵才計畫 目標在台招募600位工程人才

全球最大半導體設備商 ASML(ASML-US) 今 (10) 日宣布，為因應業務擴展，並看好台灣半導體人才實力，將在台啟動大規模徵才計畫，自今日起展開全台校園徵才活動，目標今年在台招募 600 位工程人才。

ASML 指出，公司是全球半導體業發展先進製程的重要夥伴，隨著客戶需求增長，為提供最佳支援服務，同時優化量測、檢測產品的研發支援能力，持續擴大在台營運，今年將在台灣招募 600 名工程師，預計今年底，台灣員工人數將超過 3400 人。

ASML 表示，公司重視人才國際化及員工發展，具競爭力的薪資福利，也提供全球工作輪調機會及全方位職能培訓，強調以人為本、開放尊重的管理制度。

ASML 台灣暨東南亞區人資協理劉伯玲補充，台灣是 ASML 在亞洲的最大據點，匯聚來自 27 國的工作者，讓台灣的工程師擁有得天獨厚的機會，不僅能夠學習獨步業界的微影技術、參與最先進的半導體製程技術發展，更能與各國同事共事交流，成為國際化的工程菁英人才。

ASML 也期盼提供一個開放、尊重的國際化工作平台，持續為台灣的工程人才創造優質的就業機會，並和客戶一起推動全球半導體產業發展。

ASML 說明，微影設備是持續推進半導體製程微縮和產量提升的關鍵技術，EUV 極紫外光微影為目前最先進的技術，去年共交付 31 台 EUV 極紫外光微影設備，總價達 45 億歐元，截至去年底，則已協助全球客戶生產共 2600 萬片晶圓。

ASML 指出，為了讓新鮮人更認識 ASML 先進微影技術和獨家 EUV 極紫外光微影設備，今年特別打造「ASML 創新體驗車」，預計三、四月巡迴全台各大校園，並透過 AR(擴增實境) 互動體驗，解密 EUV 極紫外光微影設備的關鍵技術。

同時，新鮮人可透過體驗車內的互動遊戲、影音和導覽，深入認識 ASML 技術，創新體驗車將從成大出發，陸續造訪臺科大、清大、臺大、陽明交通大學。

ASML 目前在林口、新竹、台中、台南均設有客戶服務據點、量測設備製造廠與培訓中心，員工逾 2800 人，約佔全球員工的十分之一。