〈明基材法說〉擴大布局非偏光板 醫療事業年增上看5成

偏光板廠明基材 (8215-TW) 近年持續擴大布局非偏光板業務，董事長暨執行長陳建志今 (10) 日表示，今年將著重改善營運效益、鎖定高階產品，同時擴大布局醫療產品、電池隔離膜業務，今年醫療事業營運可望年增 5 成，帶動非偏光事業營收比重從去年 15% 提升至 20%。

陳建志表示，今年醫療事業將成長 50% ，市場重心仍會放在台灣、中國，因去年受疫情影響，調整短期策略將醫材重心放在兩岸，自去下半年起，包含雙 11、雙 12 購物節、年貨節、女神節等，旗下隱形眼鏡銷售皆保持成長。

展望今年，陳建志指出，除了將推出高透氧隱形眼鏡新品外，聯合醫材經過兩年時間調整，營運也步入正軌，包含傷口照護、聯合醫材產品也陸續導入台灣醫學中心，對今年醫療產品業務正向看待，也預計今年下半年在疫苗施打，全球恢復正軌後，醫療事業可望重返全球市場。

另一方面，陳建志表示，投資電池隔離膜效益逐步浮現，去年導入日本一家車廠，穩定出貨後，目前已小幅獲利，雖然占整體營收仍低，但看好電動車市場發展，近期也有機會加入第二個日本車廠客戶，最快 2022 年首季放量出貨，將持續拓展歐美系車廠客戶，今年不排除視客戶需求，評估擴廠、提升中國工廠產能。

資本支出方面，財務長王勝興表示，今年資本支出預計維持往年 7 億元水準，目前沒有大型擴產計畫，但會著重提高附加價值，並強化拓展醫療等新產品、新區域，而去年盈餘分配預計也將維持往年逾 50% 配發率水準。