〈黃天牧開講〉年輕人投資前要注意三件事 台股推動永續最重要

證券開戶年輕化，金管會主委黃天牧今 (10) 日表示，年輕人買股最大風險就是「不知道自己在做什麼」，呼籲年輕人投資前要注意學習金融知識等三件事；針對台灣資本市場，他認為推動「永續」是重中之重。

黃天牧指出，年輕人投資最大的風險就是「不知道自己在做什麼」，他認為，年輕投資人在投資前要注意三件事：第一，學習金融知識與了解他人的投資經驗；第二，眼觀四面、耳聽八方；第三，了解自己性格，要有紀律、耐性，這會決定進出場的時機。

黃天牧進一步舉塞蒙的有限理性決策 (Bounded rationality decision) 理論為例，強調「做決策時，你的個性性格，會決定未來投資的成敗」，也就是說，選擇商品固然重要，但也需了解自己的性格，這會決定進出場的時機。

黃天牧強調，金管會對金融教育非常重視，他舉出，美國有個金融教育與知識委員會，在 2003 年時其負責人在國會上曾說「金融教育是美國人實現美國夢的 Roadmap(藍圖)」，這句話一直放在黃天牧心上，金管會將推動金融知識與教育，透過對金融教育的落實，管理人生不同階段的財富與經濟，實現每位台灣人的台灣夢。

展望新的一年，金管會也推出「資本市場藍圖」計畫，黃天牧表示，此藍圖有八大工作項目，他認為最重要的重中之重是「永續」這一塊，外資目前持有台股 46%，就是重視財報透明、公司治理與重視永續發展， ESG 商品也是去年最熱門的商品，因此，櫃買中心今年也將設立「永續板」。

不只在資本市場推動永續，黃天牧表示，金融機構也積極推動永續發展，金融機構有錢，投資、授信若能掌握 ESG 價值，透過議和方式，也能影響客戶同樣擁抱 ESG 的價值。金管會今年會跟環保署推動綠色金融的共識標準，要求揭露這些跟氣候相關的財務資訊標準，就可以做比較，未來也會參考公司治理評鑑推出永續評鑑制度，讓台灣可以打造永續與綠色金融的基礎環境。