自行車需求升溫 巨大、美利達2月營收創歷年同期新高

自行車整車廠巨大 (9921-TW) 今 (10) 日公布最新營收，在需求推升下，與美利達表現相同，2 月營收雙創同期新高，巨大營收達 56.23 億元，月減 14.42%，年增 42.12%；美利達營收也達 26.99 億元，月增 26.75%、年增 60.91%。

巨大前 2 月營收 121.94 億元，年增 40.08%；美利達 (9914-TW) 前 2 個月營收 48.29 億元，年增 43.74%。

巨大主管指出，全球自行車及電動自行車市場需求依舊強勁，2 月營收成長，包含自有品牌及代工業務雙雙增加，以原幣計算，自有品牌在三大主要市場表現以捷安特中國公司成長超過 1.5 倍最高，其次捷安特美國公司營收成長超過 50%，而捷安特歐洲公司營收成長 超過 20%

巨大 2020 年營收突破 700 億元，達 700.03 億元，年增 10.41%，創新高，前三季稅後純益 36.3 億元，已超越 2019 年全年，年增 32.4%，每股純益達 9.69 元。

自行車業者指出，由於全球市場對自行車與電動自行車需求力道強勁，供不應求情形使巨大庫存持續降低，各地通路至今維持低水位，市場旺盛需求至少可維持到第三季。

另外，金屬鏈條大廠桂盟 (5306-TW) 受惠自行車鏈條需求持續暢旺，同時非自行車鏈事業銷售也恢復成長，2 月營收為 4.71 億元，月減 26.57%，年增 1.01 倍，前 2 月營收 11.14 億元，年增 71.21%。桂盟也看好電動自行車鏈條的需求，估需求將在今年出現大幅成長。