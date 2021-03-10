石化、船舶業下單旺盛 捷流閥業接單能見度到第二季

蝶閥業大廠頭捷流閥業 (4580-TW) 今 (10) 日公布 2 月營收為 1.51 億元，月減 21%，年增 4.05%，累計 2021 年前 2 月營收為 3.42 億元，年減 4.91%；以目前訂單來看，石化、船舶大型閥門接單旺，捷流閥業訂單能見度已達第二季。

捷流閥業於台灣蝶閥市場超過 60% 市占率，具高度競爭利基，且與原料供應鏈長期穩定合作、持續完善桃園觀音鑄造廠垂直整合、以及生產自動化比例等。

捷流閥業目前仍持續積極擴大多元產業領域接單，捷流閥業主管指出，在全球製造業供應鏈加速重組趨勢，創造台灣、東南亞等地區良好業務接單環境，其次包括石化業朝高值化資本支出投入、產能去瓶頸提高生產效率，以及船舶業供需吃緊下，除已明顯感受到客戶備貨需求明顯提振，並已加大下單力道。

捷流閥業已接獲知名石化業興建油槽開發計畫，加上隨著液化天然氣使用量需求擴大，同步接獲中國船舶業液化天然氣 (LNG) 超低溫閥門產品訂單，推升目前整體訂單水準已超過去年同期水準、訂單能見度長達 4-5 個月。

捷流閥業 2020 年全年營收 23.87 億元，年增 1.51%。