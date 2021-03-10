比特大陸涉嫌在台非法挖角 檢調啟動搜索調查

中國公司比特大陸因涉嫌在台灣非法挖角 IC 工程師已遭檢調機關調查，台灣新北地檢署發言人 Chang Jui-chuan 表示，調查人員週二 (9 日) 已前往比特大陸兩家台灣公司的辦公室，並約談了 19 人，調查比特大陸是否違反了台灣法律。

而從事挖礦等用途的半導體開發商比特大陸，已涉嫌在三年間非法從台灣公司挖走數百名工程師，根據我國法規，禁止中國公司未經批准在台開展業務或招聘員工。

台灣檢調機關針對比特大陸的調查，令人擔憂中國企業將加快挖走台灣頂級工程師，以實現半導體產業的自給自足，因北京政府先前曾表示將自主研發先進晶片製造技術，期望未來在科技領域占據主導地位，並減少對每年 3000 億美元半導體進口的依賴。

而由於台灣半導體產業人才眾多，網路巨頭 Google 和半導體設備龍頭 ASML 也已在台灣建立工程中心和研究基地，以招募當地人才。

國立交通大學法學教授 Carol Lin 表示，中國挖走台灣工程師破壞了台灣的半導體產業，而通過這種方式，中國的競爭對手也可以了解到台灣公司的發展，若這些工程師將商業機密帶走，那麼中國競爭對手就會對台灣公司過去技術發展方面的成敗十分了解，這將導致不公平競爭，甚至危害到台灣的安全。

美國白宮先前也曾聲稱，中國要求技術或人才轉讓，或瞄準海外公司的智慧財產權，但北京政府對此予以否認。

而針對比特大陸因涉嫌在台灣非法挖角一事，《彭博社》也多次聯繫比特大陸尋求評論，但未獲得回覆。

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