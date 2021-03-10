中華電2月每股賺0.38元 前2月0.78元 續站穩獲利王

電信三雄今 (10) 日公布自結數，龍頭中華電 (2412-TW) 受惠資通訊業務成長，2 月、累計前 2 月每股純益分別為 0.38 元、0.78 元，續站穩獲利王寶座，也是三家中獲利逆勢成長的業者。台灣大 (3045-TW)、遠傳 (4904-TW) 累計前 2 月每股分別賺 0.58 元、0.36 元。

中華電

中華電 2 月營收 167.6 億元，月減 2.11%、年增 5.5%；營利率 22.37%，月減 0.7 個百分點、年增 1.41 個百分點；EBITDA 69.1 億元，月減 2.68%、年增 9.8%；稅後純益 29.8 億元，月減 3.56%、年增 12.8%，每股純益 0.38 元。

中華電累計前 2 月營收 338.8 億元，年增 4%；營利率 22.73%，年增 0.9 個百分點；EBITDA 140.1 億元，年增 7.9%；稅後純益 60.7 億元，年增 7.7%，每股純益 0.78 元。

中華電表示，受惠資通訊專案營收及行動銷貨收入增加，行動服務營收約略持平，單月營收較去年成長；資通訊專案成本與商品成本隨行動銷貨收入與專案營收增加，營業成本及費用較去年擴大。2 月自結數與第一季財測達成率相較，營業收入、營業淨利、稅前淨利及每股盈餘達成率皆超過預期。

台灣大

台灣大 2 月營收 111 億元，月減 11.14%、年增 5.2%；營利率 9.82%，月減 0.75 個百分點；EBITDA 24.98 億元，月減 8.2%、年減 7.4%；稅後純益 7.7 億元，月減 11.49%、年減 30.6%，每股純益 0.27 元。

台灣大累計前 2 月營收 235.8 億元，年增 10.5%；營利率 10.26%，年減 4.07 個百分點；EBITDA 52.18 億元，年減 4.7%；稅後純益 16.3 億元，年減 28%，每股純益 0.58 元。

財務長兼發言人俞若奚表示，累計前 2 電子商務營收年增 27%。行動電信業務受惠用戶升轉 5G，開台至今累計 57.9 萬 5G 用戶，滲透率達 8%，帶動智慧型手機用戶月租費連續半年回升，今年前 2 月行動服務營收年減已縮小至 2.8%。獲利方面，排除行動及固網業務之 EBITDA 前兩個月年成長 24%；儘管去年同期疫情尚未惡化，漫遊等相關服務貢獻下基期較高，今年前兩個月 EBITDA 較去年同期僅減少 5%。

遠傳

遠傳 2 月營收 68.42 億元，月減 7.76%、年增 9.84%；EBITDA 22.24 億元，月減 1.68%、年減 3.05%；稅後純益 5.72 億元，月減 5.14%、年減 19.66%；每股純益 0.18 元。

遠傳累計前 2 月營收 142.59 億元，年增 9.27%；EBITDA 44.86 億元，年減 3.36%；稅後純益 11.75 億元，年減 18.79%，每股純益 0.36 元。

遠傳表示，雖然漫遊、預付卡業務受疫情影響，但月租型用戶數持續緩步提升，月租型客戶流失率維持低檔，整體行動通訊業務表現穩健。數位轉型效益持續顯現，雖然遇上農曆春節，2 月份新經濟營收年增率仍維持正成長，其中雲端服務營收年增 36%，帳單代收業務在連假宅經濟需求帶動下，年增 18%。