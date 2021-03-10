墨比爾斯：比特幣若下跌恐會重擊科技股

Mobius Capital Partnerst 共同創辦人、有「新興市場教父」之稱的墨比爾斯 (Mark Mobius) 擔心，比特幣下跌可能對股市造成連鎖反應，尤其科技股恐將遭受重擊。

墨比爾斯周二 (9 日) 接受彭博社訪問時表示：「如今比特幣價格與科技股的關係相當密切，我們必須留意這項指標，一旦比特幣下跌，我認為科技股將受到嚴厲打擊。」

繼昨日市場重返 1 兆美元後，比特幣延續漲勢，在睽違 2 周後於周三 (10 日) 重新站上 5.5 萬美元大關。

過去 1 個月以來，科技股的急遽跌勢顯示，市場對於重啟經濟帶動經濟復甦的預期升溫，因此催生類股輪動。

Miller Tabak+Co 市場策略師 Matt Maley 認為，這更像是受到追逐風險 (Risk on) 和規避風險 (Risk off) 的影響。但他認為，在那指陷入修正之際，比特幣表現確實搶眼，這可能是因為標普 500 指數表現也很不錯。

墨比爾斯同時將金價近期的跌勢歸咎於比特幣，認為兩者之間存在某種關係。自去年寫下 10 年來最佳表現後，黃金今年開局似乎不佳，上月跌幅達 7%。周三截稿前，金價下跌 0.57％，暫報每盎司 1707.15 美元。