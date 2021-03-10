〈美股早盤〉美2月CPI數據解憂 道瓊開盤漲逾200點 那指續揚1%

溫和的 CPI 數據緩解市場對於通膨急遽攀升的擔憂，美股延續昨日漲勢。周三 (10 日) 截稿前，道瓊工業指數漲逾 200 點或 0.7％，那斯達克綜合指數漲 1.2%，標普 500 指數漲 0.7%，費半漲近 1%。

美國商務部周三 (10 日) 公布 2 月消費者物價指數 (CPI) 月增 0.4％、年增 1.7%，符合市場預期並高於前值。排除波動性因素後，核心 CPI 月增 0.1%、年增 1.3%，較前值略緩且低於預期。

報告發布後，10 年期美債殖利率逆轉近期漲勢，下滑至 1.544％。

接下來市場將關注美國財政部的公債標售。繼昨 (9 日) 拍賣 580 億美元的 3 年期公債後，財政部稍晚準備拍賣價值 380 億美元的 10 年期公債，測試市場對於新發行債券的買氣。

另一方面，總價 1.9 兆美元的紓困法案預計周三稍晚於眾議院通過，並趕在本周結束前送交拜登簽署。

受惠於經濟復甦的工業、銀行股開盤小幅上漲。波音 (BA-US) 和摩根士丹利 (MS-US) 開盤均漲約 1.5％，摩根大通 (JPM-US) 漲 0.8％。

截至台北時間周三 (10 日)22 時許：

道瓊指數上漲 232.08 點或 0.73%，暫報 32064.82 點

那斯達克上漲 150.81 點或 1.15%，暫報 13224.63 點

標普 500 指數上漲 27.06 點或 0.70%，暫報 3902.50 點

費半上漲 29.11 或 0.99%，暫報 2961.32 點

台積電 ADR 上漲 0.90% 至每股 117.43 美元

十年期美債殖利率下跌至 1.544%

紐約輕原油上漲 1.17% 至每桶 64.76 美元

布蘭特原油上漲 1.10% 至每桶 68.26 美元

黃金上漲 0.10% 至每盎司 1718.70 美元

美元指數下跌 0.12% 至 91.850 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

蘋果 (AAPL-US) 早盤上漲 0.61％，至 121.82 美元。

日經亞洲評論報導，蘋果將今年上半年的 iPhone 產量削減 2 成左右，主要集中在售價較低、尺寸較小的 iPhone 12 mini，產量削減服務預計超過 7 成。

奇異 (GE-US) 早盤下跌 2.14％，至 13.70 美元。

奇異周三宣布與 AerCap 達成協議，以 300 億美元價格將旗下客機租賃部門售予後者，合併後公司擁有 2000 多架飛機。

根據交易協議，奇異將獲得合併公司約 46% 股份、240 億美元現金，以及 AerCap 以票據或現金形式支付的 10 億美元。

Express(EXPR-US) 早盤上漲 19.53％，至 4.04 美元。

服飾零售商 Express 周三公布 2020 年第 4 季與全年財報，Q4 銷售額報 4.03 億美元，遜於 FactSet 預期的 4.9 億美元，調整後每股虧損 66 美分，優於於 FactSet 分析師預期的每股虧損 83 美分。

今日關鍵經濟數據：

美國 2 月 CPI 年增率報 1.7％，預期 1.7%，前值 1.4%

美國 2 月 CPI 月增率報 0.4％，預期 0.4%，前值 0.3%

美國 2 月核心 CPI 年增率報 1.3％，預期 1.4%，前值 1.4%

美國 2 月核心 CPI 月增率報 0.1％，前值 0.1%

綠：美國 CPI 月增率，藍：美國 CPI 年增率 (圖：Zerohedge)

台北時間晚間 23:00 將公布上周 EIA 原油庫存增減數，前值為 2156 萬桶

華爾街分析：

幾名 Fed 官員曾表示，在收緊貨幣政策前，將允許通膨率暫時超過 2% 的目標水平。滙豐私人銀行 (HSBC Private Bank) 投資長 Willem Sels 認為，這段時間可能比許多投資人預期還要更長。

Sels 表示，現今許多產業需求依舊疲軟，進而限制了通膨率。長遠來看，他預計通膨率仍會維持在較低水平，距離 2% 目標還有很長一段路。

CreditSights 高級分析師 Erin Lyons 認為，10 年期美債殖利率離疫情前的 1.92% 水平還有一段差距，這代表殖利率存在上行空間。Lyons 預計，一旦殖利率再度拉升，黃金勢必會遭到猛烈拋售。

The Leuthold Group 投資策略師 James Paulsen 也稱，殖利率還有上漲空間。該公司預計 10 年期美債殖利率能在今年突破 2% 關卡。