〈房產〉台灣房屋集團斥資60億元 設亞洲健康智慧園區

房仲業者台灣房屋集團宣布，將投資 60 億元開發台灣第一座具備國際規格健康宅，地點位在關西，取名亞洲健康智慧園區，由台灣房屋打造，基地逾 6000 坪，除了環境佳，適合養生，並結合溫泉、高端餐飲、護理服務，全區戶數 388 戶。

台灣房屋集團總裁彭培業表示，亞洲健康智慧園區銷售已近尾聲，如今公開，主要是個案是我國首座國際尺度高端健康地產個案，希望在台灣建築史上，留下開創房地產新紀元的里程碑。

依國家發展委員會統計，2020 年台灣 65 歲以上人口數有 378 萬人，預估 2025 年有 500 多萬人口，台灣房屋指出，集團超前部署，以 WHO 健康空氣品質的國際級標準，嚴選素有「長壽之鄉」美譽的新竹縣關西鎮，以世界級藍點計畫（Blue Zones）規格，歷時七年，成功整合 6000 坪基地開發「亞洲健康智慧園區」，以全台第一座五合一莊園式建築，規劃 6 棟七樓高的莊園式低密度建築，比照日本億元級健康宅規劃。

台灣房屋指出，「亞洲健康智慧園區」客戶有來自洛杉磯、溫哥華歸國的客戶，更有來自台北仁愛帝寶住戶以及旅居台灣的日本籍醫師，都已成為「亞洲健康智慧園區」未來的住戶。