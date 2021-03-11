殖利率回落市場鬆口氣 ING示警：第二季將攀升至2%以上

美國 10 年期國債殖利率上周一度突破 1.6%，不過本周持續回落，令市場鬆口氣。不過 ING 資深利率策略師 Antoine Bouvet 周三 (10 日) 表示，隨著疫苗接種更普及以及 1.9 兆美元財政刺激落地，長債殖利率第二季恐飆升至 2% 以上，到時將迫使聯準會 (Fed) 採取對策。

Bouvet 假設第二季美國重啟經濟時，美國絕大多數人口已接種疫苗，再加上美國政府推出的 1.9 兆美元刺激政策，將帶動零售業強勁成長。 這些因素將有助於市場更為樂觀，進而推升美國國債殖利率，屆時可能上升並遠高於 2% 。

10 年期美債殖利率是抵押貸款利率等債務的基準利率，被視為投資者對經濟的信心指標。該利率上周一度飆升至 1.6% ，創 13 個月新高，本周小幅回落，周三降至 1.52%。

自 1 月底以來，市場便出現通膨上升的隱憂；美國眾議院周三通過的 1.9 兆美元財政刺激政策，可能加速刺激經濟並使通膨進一步攀高。

不過 2 月份消費者物價指數 (CPI) 漲幅符合市場預期，並未出現大幅成長。勞工部周三公布，CPI 繼 1 月上漲 0.3% 後，2 月上漲約 0.4%；12 個月以來 CPI 約上漲 1.7%，是 2020 年 2 月以來最大漲幅。

Bouvet 於 CPI 指標公布前表示，他並不認為 2 月的 CPI 會出現重大變化，預料直到第二季末，通膨數據才會出現更明顯的漲幅，可能上升至逾 3.5% 。而且由於下滑得非常緩慢，屆時將改變聯準會的論點。

Bouvet 說，物價上漲很大一部分是暫時現象，市場正期待未來聯準會如何反應。「聯準會暫時不會調整利率，也不會縮減購債。但當通膨率未來處於 3.5% ，且僅緩步下滑時，聯準會要介入將變得更加困難。」

ING 預估今年平均通膨率將達到 2.9%，明年也將保持於該水準。