盤前財經大事搶先讀2021年03月11日

今日操盤前瞻

中國人大閉幕

美國上週初領失業金人數

法說會：永豐金、精測、群聯、偉詮電、信義

除權息：家登

拜登週五簽署 1.9 兆新刺激法案

週三 (10 日) 白宮新聞秘書莎琪 (Jen Psaki) 表示，美國總統拜登計劃在週五 (12 日) 簽署 1.9 兆美元新刺激法案。閱讀全文...

殖利率回落市場鬆口氣 ING 示警：第二季將攀升至 2% 以上

美國 10 年期國債殖利率上周一度突破 1.6%，不過本周持續回落，令市場鬆口氣。不過 ING 資深利率策略師 Antoine Bouvet 周三 (10 日) 表示，隨著疫苗接種更普及以及 1.9 兆美元財政刺激落地，長債殖利率第二季恐飆升至 2% 以上，到時將迫使聯準會 (Fed) 採取對策。閱讀全文...

台積電二月營收 1065 億元 歷年同期新高

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 昨 (10) 日公告 2 月營收 1065.34 億元，受農曆春節假期及工作天數較少影響，營收月減 15.9%，不過仍年增 14.1%，為近 7 個月低點，但寫歷年同期新高；前 2 月營收 2332.83 億元，年增 18.4%。以財測數字來推算，法人估 3 月營收將達 1210-1294 億元，有機會續創新高。閱讀全文...

蘋果上半年大砍 iPhone 12 mini 訂單

據《日經亞洲》引述供應鏈消息，蘋果 (AAPL-US) 正在削減今年上半年 iPhone 12 mini 的計畫產量，削減減幅可能超過 70%，這是蘋果在去年年底所制定廣泛調整的一部分。閱讀全文...

和碩 2 月營收寫分家以來最低

代工大廠和碩 (4938-TW) 昨 (10) 日公布 2 月營收，受工作天數減少、缺料影響，加上主要負責代工的蘋果 (APPL-US) iPhone 12 mini 銷量不如預期，單月營收大減至 537.79 億元，月減 34.75%、年減 34.26%，創下 2013 年分家以來單月新低紀錄，累計前 2 個營收達 1361.98 億元，年減 23.25%。閱讀全文...

台驊董座：Q1 營運非常好 今年一帆風順 高運價將成常態

貨攬業者台驊 (2636-TW) 去年獲利創高，董事長顏益財昨 (10) 日表示，今年船舶需求仍大於供給，有助運價維持高檔，樂觀看第一季表現將延續去年持穩強勁，全年營運也將「乘風破浪一帆風順」，看好海、空運可望維持高檔不墜，並成新常態。閱讀全文...