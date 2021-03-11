〈楊金龍立院備詢〉我國恐遭列匯率操縱國 但不會有立即影響

台灣央行總裁楊金龍今 (11) 日赴立院進行業務報告時，面對立委質詢台灣是否恐遭美國列為匯率操縱國，楊金龍直言，「有可能」，但即便被列入，應該不會有立即上的影響，不用太過擔心；楊金龍也強調，對美國出超多，是因為美國對我國產品需求旺盛，而非匯率因素，會積極與美國磋商。

楊金龍指出，美國財政部「美國主要貿易夥伴外匯政策報告」預計 4 月中旬會發布，據其判斷匯率操縱國的三個標準來看，台灣的確有可能被列為匯率操縱國，但不至於有立即的影響。

楊金龍說明，台灣去年對美國的貿易順差達 299 億美元，遠超過 200 億美元的匯率操縱判斷標準，原因是美中貿易戰帶來的轉單效應，再加上新冠疫情發生後，美國對台灣產品需求殷切，美國遠距商機龐大帶動我資通訊產品出口，並非因匯率關係，「覺得這點是可以商量」。

楊金龍再表態，美國聯準會基於其法定職責實施 QE，但國際資金流入我國龐大，也對我國金融市場穩定造成很大威脅，「他們的 QE 是我們的挑戰」，而介入並穩定市場則是央行的法定職責。

楊金龍更強調，個人認為美國匯率操縱國判斷的三項指標，不符合疫情發生後的市場狀況，在這段時間已有很多國家遭列觀察名單，但其實此與以往疫情前狀況不太對稱，會全力與美國磋商溝通，使其了解台灣的實際情況。

美國財政部的匯率操縱國標準有三點，分別為貿易順差超過 200 億美元、經常帳順差超過 GDP 的 2%，以及匯率干預金額占 GDP 比重超過 2%，我國已符合前 2 項，在去年被列入匯率操縱國觀察名單。

而台灣央行最新公布去年淨買匯金額達 391 億美元，較 2019 年暴增 6 倍，占國內生產毛額 (GDP)5.84%，已符合第三點，恐怕台灣最快將於 4 月被美國列為匯率操縱國，將是 1992 年後首見，並面臨懲罰性關稅制裁。