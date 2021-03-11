【野村投信】台股投資人請耐心等待逆轉時刻的到來

焦點訊息：

財政部公布 2 月台灣出口值達 277.9 億美元，較去年同期增加 9.7%，雖然 2 月受春節影響工作天數減少，但電子零組件出貨暢旺，使得 2 月出口仍較元月增加近一成；至於累計前兩個月出口值 620.6 億美元，較去年同期大增 23.2%，連續 8 個月正成長。

國際半導體產業協會（SEMI）上修今、明兩年全球半導體原始設備製造商銷售額，今年預估上看 670 億美元（年增 15%），進入超級循環週期，明（2022）年達 700 億美元。

經理人觀點：

本波回檔利多於弊：

近期許多投資人擔心台灣晶片股後市（即便從全球角度看，台股這波修正相對輕微得多），但我們目前其實十分放心，資金輪動是主因之一。如今過多資金停駐在電子股，適度流出反而有助於整體盤勢結構的健康程度。近期我們已見到不少資金轉出電子，流向景氣循環股、解封概念股及金融股，這樣的流動其實非常健康。多頭格局若要長遠，藉由小型利空不斷測試市場，讓「不同投資目的」的投資人有理由下車，換一批認同基本面前景的投資人上車，這樣的架構其實我們更為樂見，而這正是現在進行式。

GDP 上修的意涵：

昨天 (3/9) 經濟合作發展組織（OECD）上修今年全球 GDP 年增率預估值，美國與中國分別被調高至 6.5% 與 7.8%，這是很正面的訊息。2020 年的股市行情絕大部分是用錢拱出來的，但如今投資人可以帶著高度信念去期待，接下來由實質基本面接手、進而延續這波多頭行情，且有機會走得讓人更加安心。

2% 公債殖利率對多數股市投資人缺乏吸引力

美國 10 年期公債殖利率急彈，嚇退一些依循殖利率定錨理論的股市投資人，只是從歷史角度來看，當經濟成長動能具可延續性，這種負面影響通常偏向短期。經濟成長環境下，多半足以帶動企業獲利及現金股息增加，再加上如今股價適度修正，合理的股息殖利率搭配反映經濟成長前景的資本利得期望值，才是多數股市投資人心中渴求的。

讓自己的投資組合保持高度攻擊性：

我們對目前台股表現依舊正面看待，現階段不是需要擔心後市的時候。其實強勢股不應只具備短期表現空間，而是必須有所本（例如晶片股），投資人請保留電子部位的攻擊型股票，並耐心等待逆轉時刻的到來。

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