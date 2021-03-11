拜登提名的財政部次長 華裔梁內利低調展開華爾街監管工作

彭博報導，獲美國總統拜登遴選為美國財政部主管國內金融事務的次長梁內利 (Nellie Liang)，雖然尚未獲得正式提名，但已經悄悄展開強化金融監管的任務。

十多名知情人士透露，華裔的梁內利已是財政部長葉倫的顧問，現在更成為主持金融監管和金融穩定事務跨部會討論的要角。

前總統川普執政四年期間放寬金融管制，但民主黨上台之後亟欲收緊相關規範。梁內利是這方面的專家，據悉她曾參與去年 3 月疫情爆發後如何因應美債市場恐慌的討論，今年 2 月 4 日也加入主管機關的行列，討論有關散戶軋空大戶導致 GameStop 股價劇烈波動一事。

知情人士說，梁內利低調進行相關討論，是因為她的提名案何時能正視宣布還存在不確定性。梁內利和財政部發言人都拒絕對報導置評。

就算這樁人事案可能耗上幾個月才能拍板定案，梁內利推動緊縮金融監管的任務也不會因此停下腳步。財政部從 2014 年至今遲遲無法確認國內金融事務次長的提名案，實際上由資深顧問代理這項工作。

梁內利擔任聯準會 (Fed) 經濟學家多年，是 2010 年 Fed 成立金融穩定部門的創始成員，在葉倫擔任 Fed 主席任內也是重要官員。2017 年離開 Fed 後的她加入布魯金斯研究所，曾多次批評當局放寬某些管制的作法。

梁內利的觀點可能讓部分華爾街和華府人員感到不安。事實上，2018 年前總統川普曾跌破眾人眼鏡任命她擔任 Fed 理事，最後因未能得到共和黨國會議員支持、提名聽證遲遲無法舉行，梁內利最後退出考慮名單。

儘管如此，彭博依據梁內利受訪但未公開的評論，以及她過往的論文和著作指出，梁內利並非進步派，對金融監管政策的看法將和她在 Fed 任職時期吻合：經過詳細研究後緩慢漸進推動改革。

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