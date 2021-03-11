國巨、宸鴻投資的Canoo切入電動皮卡市場 估2023年推出

電動車新創 Canoo 周三 (10 日) 表示，將跟進同業競爭者的腳步切入美國車市最受歡迎的皮卡市場，預計將於 2023 年推出美國製造的吊艙式電動皮卡。

Canoo (GOEV-US) 執行總裁 Tony Aquila 透露皮卡車款的時程表，表示 2021 年第二季將開始開放接單，預計 2023 年第一季正式推出，該款電動皮卡將於原定計劃設立的美國廠生產。

Canoo 電動皮卡 (圖: Canoo)

Aquila 表示：「這將是一台前所未見的皮卡，具有福特 Ranger 的大小，卻擁有豐田 Prius 靈活的轉彎半徑。」

Canoo 表示，2022 年第二季還將推出吊艙式、七人座的另一新款皮卡，並於同年開始交車，2025 年則將推出一款高性能轎車。

Aquila 說，皮卡將同時針對一般消費者與商業客戶，未來有望實現量產，這也意味著公司對小型、高度自動化的微型工廠需求將隨之上升。目前 Canoo 正與各州進行商談設廠地點，或與代工廠合作來生產車輛。

與其他汽車製造商和新創公司相比，Canoo 的滑板式平台能裝配更多的車用電子設備，並在車內設計方面提供更大的靈活度。

為打入電動車供應鏈，被動元件大廠國巨 (2327-TW)、觸控模組廠 TPK-KY 宸鴻 (3673-TW) 去年 8 月曾分別宣布，將斥資 1000 萬美元與 1 億美元投資 Canoo。

美國電動皮卡新品將競相亮相

皮卡是美國新車市場中最受歡迎的車款，目前燃油皮卡以福特 (F-US)、通用汽車 (GE-US) 與 Stellantis NV (STLA-US) 為三大主要車廠，皮卡是傳統車廠最大的利潤來源。

隨著近年電動車市場快速成長，電動皮卡也成為兵家必爭之地，電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 在 2019 年底搶先推出 Cybertruck，積極轉型投資電動車的福特與通用汽車也亟欲維持皮卡市占率，紛紛推出新款電動皮卡。

除了 Canoo ，新創 Rivian、Lordstown Motors (RIDE-US) 今年也預告將推出電動皮卡。研調 AutoForecast Solutions 預估，電動皮卡滲透率將日漸上升，預估 2022 年皮卡市場電動車款產量將超越 1% ，2028 年將上升至 5.7%。