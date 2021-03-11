IDC：受惠5G和需求激增 全球今年智慧機出貨量有望增長5.5%

根據國際數據公司 (IDC) 在週三 (10 日) 公布報告，受惠於市場需求持續復甦，以及 5G 裝置供應的增加，2021 年全年智慧型手機出貨量有望成長 5.5%。

報告中指出，在今年第一季，全球智慧型手機出貨量有望年增 13.9%，並在 2021 年全年增長 5.5%。IDC 也預估，在 2020 年至 2025 年的期間內，全球智慧型手機市場的年複合成長率 (CAGR) 為 3.6%。

IDC 全球行動設備研究總監 Nabila Popal 表示，儘管可能面臨持續封鎖和市場對經濟的擔憂，智慧型手機的需求依然強勁。此外，她也表示，價值鏈中的每個人，從供應鏈、OEM、通路、乃至消費者，都已經準備好如何應對進一步的封鎖。

報告中也發現，隨著通路因疫情生活方式改變而調整，線上通路的成長加速，占比將從 2019 年的 20% 攀升至 2020 年的 27%。Popal 認為，產量的增加和通路的改善，加上被壓抑的強勁需求，都預示著未來幾個月的良好增長。

IDC 預估，在 2021 年，受惠於 5G 的發展和蘋果 iPhone 的帶動下，中國和美國智慧型手機市場將分別成長 5.0% 和 3.5%。

另外，IDC 也預估，2021 年 5G 智慧型手機出貨量將佔全球整體智慧機出貨量的 40% 以上。到 2025 年將進一步增長至 69%。

智慧型手機整體平均銷售價格 (ASP) 有望從 349 美元提高到 363 美元。5G ASP 方面，由於 5G Android 市場，尤其是來自中國供應商的競爭加劇，將為 5G ASP 帶來下行壓力，預估在 2025 年預測期末，5G ASP 將降至 404 美元。

IDC 全球行動設備高級分析師 Sangeetika Srivastava 表示，在 2020 年第四季的強勁表現，使得所有 OEM 都大力推動增產。儘管這可能會給生產帶來暫時性的挑戰，但預期不會出現任何重大延誤。