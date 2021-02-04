Gartner：全球智慧型手機銷量有望在今年成增長11.4%

根據市場分析機構 Gartner 的預測，在 2021 年，全球智慧型手機銷量有望達到 15 億支，較去年同期增長 11.4%。

推動銷售增長的主要因素之一是 5G，該機構預估今年 5G 智慧型手機的銷售總額將達到 5.39 億美元，佔整體銷售額的 35%。

由於新冠肺炎疫情的影響，供應鏈受到衝擊，消費者的換機需求也下滑，使得 2020 年智慧型手機銷量下跌了 10.5%。

Gartner 高級研究總監 Anshul Gupta 表示，在 2020 年，消費者減少了在智慧型手機上的支出。但是，新產品的推出將使得 2021 年用戶需求大幅增加，有望在 2021 年推升智慧型手機的銷量。

分析師也表示，5G 如今是高階智慧型手機的標準功能，在低成本型號持續推出下，中國 5G 智慧型手機的市占率有望在今年底達到 59.5%。亞太地區、西歐和拉丁美洲市場皆有望在 2021 年實現強勁的增長。

IDC 先前的數據顯示，2020 年全年智慧型手機市場較 2019 年下跌了 5.9%，但市場的復甦樂觀，報告中認為 2021 年將維持強勁的成長趨勢。

IDC 全球行動設備項目副總裁 Ryan Reith 表示，智慧型手機市場及其供應鏈的復甦令人印象深刻。世界上大多數地區處於某種形式的封鎖狀態，或者仍在等待恢復正常生活，但是智慧手機的銷售正在持續反彈，說明了智慧型手機在每個人生活中的重要性，並提供了一種解決方案。在市場需求堅實的基礎下，相關需求有望持續增長，市場復甦將加速。