英國脫歐影響 有74%英國製造商面臨出口延誤

根據英國製造業貿易協會 Make UK 週四 (11 日) 公布的調查數據顯示，在過去的三個月中，有將近四分之三的英國製造商面臨出口延遲的問題，其中又以食品生產商遭受的衝擊更為嚴重。

該調查針對英國國內 200 多家主要產業公司進行調查，在英國於年初脫離歐盟市場後，有 74% 的公司正面臨歐盟進出口延誤的問題，有近三分之一的公司遭遇到最多 2 週的延誤。

由於脫歐後貿易協議複雜、海關審查以及新冠肺炎疫情造成全球貿易中斷，有一半受調公司表示出口延誤也導致公司成本上漲。另有五分之一公司表示，由於延誤問題使他們錯失了業務。

ING 經濟學家 James Smith 表示，根據法國公布的數據顯示，由於英國脫歐，法國 1 月份從英國的進口下跌了 20%，而來自世界其他地區的進口則有所增加。此外，來自德國和義大利統計數據也顯示出類似的急劇下跌。

Make UK 執行長 Stephen Phipson 表示，政府需要採取行動，消除英國港口如今所面臨的困難，以便貨物可以輕鬆地被運送。此外，他也呼籲，政府應該積極尋求與歐盟合作夥伴，迅速恢復談判，以找到減輕邊境出口持續拖延的方法，並應該消除對不同歐盟成員國貨物運輸規則的不同。

據金融諮詢公司 Accuracy 的數據顯示，在英國脫歐和新冠肺炎疫情的影響下，去年英國公司在歐洲地區進行的收購交易數量與 2019 年相比，大跌了 30%。