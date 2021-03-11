降低對中依賴 美日印澳四方會談考慮聯手打造稀土供應鏈

由美國、澳洲、日本和印度四國領導人組成的「四方安全對話」(Quad) 周五 (12 日) 將採線上會議形式展開，傳出四國考慮聯手打造稀土供應鏈，打擊中國在這項關鍵原料的領先地位。

《日經亞洲評論》報導指出，美澳日印計畫攜手為新的生產技術和開發項目提供資金，來處理這項問題，並打算起草國際規章，預計四國將在本次峰會中確認彼此看法。

美國地質調查局 (US Geological Survey) 數據顯示，2020 年中國占全球稀土總產量 58%，美國產量占比為 16%，澳洲為 7%，印度為 1%。雖然中國稀土產量比重已大不如前，仍為全球最大生產國，引發各國對於中國稀土資源壟斷地位的擔憂。

作為智慧手機和電動車電池的關鍵原料，蘋果和特斯拉兩大科技巨頭長期仰賴中國產製的稀土，此外，稀土對於風力渦輪機和其他減碳基礎建設來說也是不可或缺，中國長期將稀土定位為戰略物資，並多次將其壟斷地位作為外交談判籌碼。

美國、澳洲、日本和印度打算優先開發低成本、低污染的稀土精煉技術。因稀土礦脈中經常含有放射性物質，且精煉過程中將產生大量放射性廢物。

此外，這四個合作夥伴還計劃安排國營金融機構向礦業和精煉業務提供銀團貸款。