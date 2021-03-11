〈楊金龍立院備詢〉央行數位貨幣試驗計畫進入第二階段 但實體貨幣不會被取代

台灣央行總裁楊金龍今 (11) 日指出，央行已推動第 2 階段通用型央行數位貨幣 (CBDC) 試驗計畫，不過，此屬於模擬式的試驗平台，在可預見的將來，實體貨幣仍不會被數位貨幣取代，且行動支付也不會完全取代實體支付。

楊金龍說，數位貨幣是數位經濟的發展趨勢，不過，法定貨幣要進入數位領域需要考量很多層面，尤其像是資安、隱私保護，還必須較現金和電子支付更好用，才可能全面推出，否則僅處在實驗階段。

楊金龍進一步說明，台灣 ATM 發達，民眾取得現金容易，加上電子支付蓬勃發展，不容易被數位貨幣取代。

至於如比特幣等虛擬貨幣，楊金龍認為，由於價格波動非常大，且沒有內在價值，也不會取代實體貨幣。

央行去年 6 月完成第 1 階段「批發型 CBDC 可行性技術研究」，但發現分散式帳本技術 (DLT) 未優於現行中心化系統，並從 9 月啟動第 2 階段「通用型 CBDC 試驗」，期程預定 2 年。

楊金龍說，數位創新正在重塑支付服務型態，主要國家央行已紛紛投入 CBDC 研究計畫，央行研究進度與國際腳步一致，並未落後歐美日等主要國家，甚至超前部分國家，將視實際試驗情形及國際發展趨勢，進行滾動檢討。