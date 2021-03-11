謝金河：台股的下一個新方向

【文／謝金河】

全球股市經過近一年奔馳之後，市場氣氛變得紛歧，多空紛陳，投資人也進入心理學上的交戰狀態，從二月以來迄今，市場上呈現幾個面向，一是公債殖利率上揚，引來的通膨隱憂，尤其是十年債殖利率觸及一．六％的界線，引發了科技股回檔壓力。

美國五大科技股 FAAMG，再加上雙Ｎ（Nvidia、Netflix）及 Tesla 都出現顯著回檔，最具代表性的是 Apple，從一四五．○九跌到一一六．二一美元，股價從高檔下來跌了二○％，這個情況跟台灣的台積電ＡＤＲ從一四二．一九跌到一一三．七美元，跌幅幾乎完全一樣，去年 Apple 大漲逾八○％，今年股價下跌十二．三％，這也是 Nasdaq 回檔影響力最大的個股。

科技股的修正既急又猛

災情慘重的還有 Amazon，今年以來跌九．三六％，ＦＢ跌六．五％，另外費城半導體指數今年跌幅也不小，Nvidia 今年以來下跌十一．一九，線上串流的 Netflix 也下跌八．七六％，但最慘烈的仍是 Tesla，在女股神凱西．伍德（Cathie Wood）加持下，去年 Tesla 創了七四三％的驚人漲幅，今年從九○○．四美元跌到五五八．七九美元，一下子跌了三七．九三％，市值也從八五三四．八九億美元下殺到五三三六．六七億美元，市值少掉三一九八．二二億美元，今年以來下跌二五．三％，成為災情最慘重的科技股。

中國的科技股也出現不小調整，像是在香港掛牌的小米慘跌三八．四％，美團跌三四．三七％，剛上市的快手科技跌三六．八％，比亞迪跌三七．四％，而京東、網易、阿里等都下跌逾二○％，Ａ股的立訊、韋爾、中微等跌幅也不輕，可以想見，這一波科技股的修正又急又猛，這是針對過大漲幅的調整與修正。

二是市場上對經濟復甦的期待情結，去年一年，疫情重創全球，市場上靠著寬鬆銀根創造了一波大行情，全球股市都出現了一波大漲幅，現在疫情逐漸出現曙光，大家擔心原來投資股市的資金抽離出來拿去消費了，而新經濟股狂奔休息後，那些受到疫情壓抑的個股翻揚，這個在美股也出現微妙的心理作戰。

例如，三月八日美國一．九兆美元紓困案過關，道瓊大漲三○六．二一，但是其他股市指數都出現下跌狀態，例如，S&P 500 下跌二○．五，Nasdaq 大跌三一○．九九，費城半導體大跌一五八點，三月九日，科技重振雄風，Nasdaq 大漲四六四．六七，費城半導體指數大漲一六九．四六，漲幅達六．三一％，反而是道瓊指數變成小漲三○．三，市場在傳統產業與科技股之間拔河。

三是股價漲多之後，市場上遍布看壞的利空，例如末日博士魯比尼警告股市將出現歷史上最慘烈的下跌，巴菲特的老師葛拉漢也頻頻示警股市的泡沫即將吹破，投資人最擔心的是央行一旦有收銀根動作，股市可能慘跌，其實這樣的心情與二○一三年ＱＥ要縮表的那個時候，市場也很害怕崩盤，結果一三年股市並沒有因為縮表而暴跌。

鴻海今年最值得期待

三月的股市在這種心理下調整，其實十分合理，而三月九日是科技股市重要扭轉點，首先是女股神接受ＣＮＢＣ訪問，她認為破壞性的創新是科技產業擋不住的新潮流，這一波科技股回檔可以增強美股牛市更大的力量，她的喊話之後，九日 Tesla 大漲一一○．五八美元，漲幅達十九．六四％，這個大漲是科技股反轉的重要訊號。

費城半導體指數從三二六九．○二殺到二七五九．二，下挫十五．六％，三月九日也出現報復式反彈，其中 Nasdaq 大漲八．○三％，ASML、XLNX、恩智浦（NXPI）都大漲逾七％，AMD 也大漲六％以上，台灣在美國掛牌上市的奇景光電（HIMX）大漲十三．一％，慧榮上漲八．七七％，聯電上漲五％，台積電與日月光上漲逾二％，這個現象也可以提供近日來受到消息面紛陳下跌的半導體助力。

這一波台灣半導體股受到中芯低階製程解封的消息面衝擊，回檔頗重，但大家注意到了中芯的Ａ股不漲反跌到五四．五八人民幣，在香港的Ｈ股也下跌到二四．四港元，原以為受惠的華虹半導體反而從六四．六五港元下殺到三七．二五港元。看起來低階製程解封衝擊力不大。而這一波台灣半導體修正不小，像聯電從五九．四元跌到四四．九元，股價下跌二四．四％，世界先進從一三二元跌到九八．五元，股價下跌二五．三七％，旺宏從五○元跌到三九．八五元，回到起漲區，華邦從三二．五元快速下殺到二六．二元，都在快速下跌中跌掉兩成，半導體股股價快速下跌，但基本面沒有什麼改變，股價應有反彈的機會；以聯電來說，今年在四五～六○元之間的區間應是常態。

對台股影響力最大的台積電，這一波從六七九元拉回到五八五元，連季線都沒有碰到，技術面仍十分強勢，這一波股價回檔十三．八四％，慢慢會有止跌的機會。二○二○年，台股靠著台積電、聯發科、台達電、聯電及鴻海等五檔重量級權值股貢獻了七五％的漲幅，這當中台積電市值增加五．一六兆，聯發科增加四八二八億，聯電增加三九二八億，台達電增加二八九六億元，這五大權值股中，基本面變化都不大，唯一可能有較大變化的是鴻海，如果ＭＩＨ平台今年會出現效益，鴻海很可能是今年台股最值得期待的大型權值股。（全文未完）

來源：《先探投資週刊》2134 期

更多精彩內容請至 《先探投資週刊》