文．洪寶山

理財周刊發行人 - 洪寶山

今天有個同仁問我：「股票操作，追價買跟下跌買，那個比較好？」該怎麼說呢，我回答：「其實都好，前提是不管是上漲趨勢或是下跌趨勢，都要做好資金控管；要確保自己有能力在套牢四成或以上，還有能力進場逢低再買進兩次同樣金額，那麼，追漲或買跌都可以。如果不能，那麼還是買跌好一點。」

先確立並固定個人操作風格

同仁接著問：「買跌，如果遇到下跌趨勢，買在半山腰，可能會因為恐懼而賣在底部區。」當然，就算是台積電也不可能天天漲，但業績是股價最好的保證，時間拉長，還原權值可以發現，不單單是台積電，就連聯電經過二十年後，還原權值也是創歷史新高。

因此投資人要確定並固定操作風格，短線頻繁或高槓桿操作者，因為追求高於大盤指數的報酬率，承受的風險較大，而且可能有斷頭風險，自然是要執行停損，以高勝率立足市場。但如果是價值投資或長線操作者，採取定期定額業績股的方式，拉長時間來看，已經普遍用在基金投資，是個合理報酬的贏家策略。

外資開春以來買低賣高操作

釐清了投資方法後，再來看看農曆春節之後的股市的變化，有助於穩定操作信心。二月十七日台股開紅盤大漲 559 點，隨後半導體族群演出一日反彈的戲碼，外資把半導體當作是提款機，大賣台積電 1172 億元、聯電 209 億元、聯發科 144 億元，共佔總賣出金額的 85.86%，那麼外資把錢拿去買了什麼呢？買超第一名是跌了一年的大立光，68 億元，其次是報價上漲的友達、美債殖利率上揚的中信金、油價創新高的台塑、缺貨櫃的長榮等，很明顯的賣高買低操作，說明了一件事，就算是好股票如台積電，漲多了也要有追高的風險意識。

讀者一定心裡納悶，怎麼知道是漲多了？很簡單，利多不漲就是警訊，相信最近媒體充斥著半導體漲價與訂單能見度高的利多，感覺應該滿好的，就是因為這種覺得挺安全的感覺，所以才會失去戒心而套牢。再說套在台積電，相信大多數股民感覺是抱久了，還是會賺錢，總想著跌下來再買一些來攤平，以至於台積電股東人數創歷史新高的八十四萬人，且較去年呈現倍數成長，這些都是漲多了的警訊。

每次資金轉移都有蛛絲馬跡

2021 年開局，在疫苗大量接種，經濟復甦的預期，迎來的是大宗商品的上漲，布蘭特原油見到每桶 71.38 美元，倫敦銅漲到每噸 9617 美元，在強力寬鬆貨幣的背景下，見到原油、基本金屬，甚至農產品都在漲價，引起了市場對於美國向全球輸出通膨的疑慮，於是美國公債殖利率上揚，再加上拜登的 1.9 兆美元的二次紓困方案，利多美股。

「賣舊買新」成為債市共識，利空債市，正因黃金的走弱，保守資金湧向一年多沒漲的美元指數避險，三月八日美元指數已經站穩 92 點，加劇股市動盪，靜待三月十七日聯準會 FOMC 利率決策會議最新聲明，安撫市場情緒。

朋友來電問到：「怎麼過個年，股市就變了？突然間，好多新議題冒出來，訊息量太大跟不上節奏，是不是做股票一定得跟著新聞走？」說穿了，其實都有蛛絲馬跡的，不會是無厘頭的暴走，每次引發資金轉移，大多是藉著財報公布與央行例會的更新，進行調整。

半導體族群為何叫好不叫座

這次在高盛喊出大宗商品進入超級週期，得到市場的認同，於是外資逢高賣出高位的半導體股，規避風險，逢低吸納塑化、鋼鐵、金融等。而處在高位的半導體不僅漲價，而且晶圓代工的產能用競標方式，只能說好到不行，那為何叫好不叫座呢？

因為去年聖誕節前後，海運缺貨櫃、缺工、缺船，造成廠商擔心無法準時交貨，根據過去經驗，多多少少都有重複下單，甚至直接下單到今年第二季，因此今年下半年旺季能不能更旺，就得看六月底的庫存情況，這個議題在四月的財報法說會上如果能夠釐清，那麼半導體下半年隨著 iPhone 13 上市，多頭還可以再做一波翻倍行情。

但如果為了小利，而積極在加權指數 16000 點附近動用半導體族群，打亂籌碼，那麼就因小失大了。投資股票就好像行軍作戰，必須要先設定潛在獲利報酬率，經過評估，報酬大於風險，那就是一筆好投資。

來源：《理財周刊》1072 期

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