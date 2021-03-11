股市牛市轉熊市 還是只是漲多修正

文／理周教育學苑．方鈞

Q: 台股在全世界來看，是佔有一席之地的，基本面良好表現強勢，目前漲多拉回，但跌夠了嗎？偏多不代表現在就是進場的好時機，怎樣的買入會是一個更好的時機點呢？一大波修正，是漲多修正，還是由多頭轉空頭？在偏弱格局下，什麼類股值得關注可趁機加碼？

A: 台股近日走勢都與美股表現有關，近期美股四大指數全面收黑，且受外資影響，外資賣超台股上百億，台積電重挫，台股還是要看外資臉色。

股債兩市相對，在美債長期殖利率上升之下，股市吸引力降低，資金流動由股轉債，市場出現短線賣壓及震盪，導致美科技股等相繼重挫指數翻黑，但資金其實未大幅撤出股市，而是由科技股轉向因財政刺激和疫苗接種的計畫底下即將受惠的族群，美股只是漲多修正，還不至於崩盤，美債殖利率也在波動，相應來說，股市短期內要有大波段漲勢不易，台股隨美股連動，短線可能呈現區間整理。

疫苗接種後，受疫情影響的族群將回升，短線來看雖然指數持續偏弱測底，但多方仍堅守，美債殖利率上升反映通膨提高，暗含著經濟是快速復甦中，短線資金股轉債，導致股市漲多拉回，但在經濟復甦前提下，股市不會轉為空頭走勢。

近期因為美股拉回，外資在台股操作也大多偏向保守，但內資維持偏多格局，使指數下檔有撐，但外資還未轉多以前，投資人操作也偏向保守，大盤恐維持弱勢震盪格局，等候美債殖利率開始走穩，或科技類股轉強，外資才有望轉多，指數才有大幅上揚機會。

目前看來，短線市場資金逐漸轉進中小型股，由傳產類股補漲機率高，電子股稍事休息，而首季營運績效，預期較去年同期大幅度成長，展望第二季營運向上。

短線來說，台股想要再創新高有點難度，但回歸基本面，偏多格局仍是相對可期。此外，今年資訊熱度不減，金融科技、5G、互聯網、車用電子、半導體、PCB、矽晶圓、被動元件等，將持續推升產業成長動能，值得持續追蹤逢低布局。想學習更多股市操作技巧，可加入理周教育學苑 LINE@官方帳號 @moneyedu

來源：《理財周刊》1072 期

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