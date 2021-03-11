第三代半導體高速成長 GaN功率元件今年產值可望大增9成

研調機構 TrendForce 調查指出，受惠車用、工業與通訊需求挹注，今年第三代半導體成長動能可望高速回升，又以 GaN 功率元件成長力道最明顯，預估其今年市場規模將達 6100 萬美元，年增幅高達 90.6%。

2018 至 2020 年，第三代半導體產業陸續受到中美貿易摩擦、疫情等影響，整體市場成長動力不足。不過，TrendForce 預期，首先，疫苗問世後疫情有所趨緩，將帶動工業能源轉換所需零組件如逆變器、變頻器等，及通訊基地台需求回穩；其次，隨著特斯拉 Model 3 電動車逆變器逐漸改採 SiC 元件製程後，第三代半導體於車用市場逐漸備受重視。

第三，中國政府為提升半導體自主化，今年提出十四五計畫，投入鉅額人民幣擴大產能，三大因素都將成為推升今年 GaN 及 SiC 等第三代半導體高速成長的動能。

觀察各類第三代半導體元件，GaN 元件目前雖有部分晶圓製造代工廠如台積電 (2330-TW)、世界先進 (5347-TW) 等，嘗試導入 8 吋晶圓生產，但目前主力仍以 6 吋為主。

TrendForce 預估，因疫情趨緩，所帶動的 5G 基地台射頻前端、手機充電器及車用能源傳輸等需求逐步提升，預期今年 GaN 通訊及功率元件營收分別達 6.8 億和 6100 萬美元，年增 30.8% 及 90.6%。

其中，GaN 功率元件成長主要動能來自手機品牌如小米、OPPO、Vivo 率先推出快充，筆電廠商也有意跟進。TrendForce 預期，GaN 元件將持續滲透至手機與筆電配件，且年增率將在 2022 年達到最高峰，後續隨著廠商採用逐漸普及，成長動能將略為趨緩。

SiC 元件部分，由於通訊及功率領域皆需使用該基板，6 吋晶圓供應吃緊，預估今年 SiC 元件於功率領域營收可達 6.8 億美元，年增 32%。目前各大基板商如 CREE、II-VI、意法半導體等已陸續開展 8 吋基板研製計畫，但仍有待 2022 年後，才有望逐漸紓緩供給困境。