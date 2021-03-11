反映台幣升值 無印良品超過千款商品降價 最高降幅56%

日系生雜連鎖店台灣無印良品今 (11) 日宣布，為與更多消費者共享好感生活並反映台幣升值，超過 1300 款商品將降價，創史上最多品項降價紀錄，且單品最高降幅達 56%，部分商品比起在日本國內售價還便宜。

台灣無印良品說明，在地 17 年來持續檢視生產製程，透過運輸費用的調節、擴大生產線和原料素材的選擇，今年定調良質良值運動，將高達 6000 多支商品分為四大系列，並以 3 項條件進行檢視後，提出單次超過 1300 款商品降價。

其中，每年約銷售 20 萬雙的有機棉舒適休閒鞋降幅約 12.5%，男女內衣系列平均降幅 18%，而降幅最大的是可水洗枕，從 1590 元降至 699 元，降幅達 56%；至於單價高的雙人加大床墊一口氣調降 5710 元至 19990 元，降幅達 22%。

台灣無印良品進一步指出，商品成本的構成因素複雜，不論是產地、產量、人力成本和物流運輸都是重要關鍵，若以影響要素之一的匯率為例，觀察 2018-2020 年間，日圓兌台幣的匯率一直在 0.27-0.28 左右，但隨著台幣升值，使日圓匯率走低至 0.26-0.25 間，此次希望將匯率因素回饋在價格上。