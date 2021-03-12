拜登正式簽署1.9兆美元刺激法案 最快本周末發放現金支票

美國總統拜登在周四 (11 日) 正式簽署 1.9 兆美元刺激法案，比原定時間提早一天，白宮新聞秘書莎琪 (Jen Psaki) 表示，直接現金最快本周末就會發放到民眾的銀行帳戶。

拜登原定周五簽署立法，如今提早一日、在美國新冠肺炎疫情 (COIVID-19) 爆發滿一周年的這天簽字，他表示：「這是重建美國 (經濟) 支柱的歷史性一刻。」

拜登稍晚將發表任內首次黃金時段演說，悼念在疫情中失去生命的將近 53 萬美國人民，並公布疫情過後的願景和規畫。

美國參議院周三表決通過這個名為「美國救援法案」(American Rescue)的法案，白宮幕僚長柯連恩 (Ron Klain) 表示，由於法案比原定時間更早送抵白宮，拜登得以提早簽字立法。

最新法案將提撥 4000 億美元，以發放 1400 美元現金支票給多數民眾；3500 億美元援助州和地方政府；並提高疫苗發放資金和兒童抵稅福利。

莎琪表示，直接現金最快本周末就會發放到民眾的銀行帳戶，「大家可以預期最快本周末就能在銀行帳戶收到現金支票。當然，這只是第一波，」未來幾周會陸續發放。

白宮預估，將近 1.6 億個美國家庭可望獲得這筆現金。