井琪：5G非4G加速版不應窄化應用 應掌握數位轉型機會

遠傳 (4904-TW) 總經理井琪今 (11) 日表示，5G 具備大頻寬、低遲延及萬物連網特性，若只把 5G 視為 4G 加速版，會窄化 5G 的多元應用；進入 5G 時代，是掌握數位轉型的重要機會。

井琪今日出席「飛越疫情：新領袖、新典範」論壇，並以「疫情加速數位轉型、遠距商機快速成長」為題發表演說。

井琪表示，據內部統計，由於新冠疫情限制出國旅遊，國內花東縱谷、澎湖風景區等熱門觀光區域網路使用量，較過去成長 8-10 倍，不只國旅大爆發，消費行為、娛樂也轉移至線上。

此外，企業積極導入遠距工作，因而加速數位轉型的腳步，企業如何利用數位科技創造新的營運或商業模式，成了刻不容緩的課題。井琪指出，疫情前僅約一半的企業客戶採用視訊會議產品，甚至高達 6 成中小企業未曾使用過，不過疫情助推下，企業採用遠傳異地辦公防疫包服務的使用量，成長 337%。

據麥肯錫全球調查顯示，因為疫情關係，2020 年數位轉型預算顯著增加，其中，與客戶、供應商之間的交易與互動數據化，以及公司內部營運的數位化，提前 3 至 4 年完成，顯示數位轉型不只是降低營運成本，也是公司營運策略重要關鍵。

井琪認為，台灣進入 5G 時代，是掌握數位轉型的重要機會，雖然 5G 具備大頻寬、低遲延及萬物連網的特性，但只把 5G 視為 4G 的加速版，會窄化了 5G 的多元應用。

井琪舉例，遠傳去年推動遠距診療，讓遠端衛生所的醫療設備連上 5G 網路，病患在遠端衛生所透過 5G 和遠距軟體平台，就能和 100 公里外的地區醫院進行線上診療，服務推出後已服務超過 2000 人次。