桃園日援新竹逾20萬噸水 水利署承諾竹科「減供不停供」

新竹水情嚴峻，水利署長賴建信與新竹市長林智堅今 (11) 日前往竹科，與園區公會及廠商討論抗旱應對。林智堅指出，透過北水南調，桃園每日讓 20 萬噸進入新竹，成為本次抗旱最重要的救援管線；對於廠商關心的供水問題，賴建信也表示，經盤點，未來應可做到減供不停供。

林智堅表示，整個水資源的規畫需要中央和地方攜手合作，尤其整個抗旱工作水利署超前部署，最重要的工程就是桃竹備援管線，桃園目前每日支援新竹 20.5 萬噸水。

此外，加上備援水井 3.2 萬噸、緊急海淡機組 1.3 萬噸，目前新竹備援水源已達每日 25 萬噸，占該市每日用水量 55 萬噸比例約 45%，可有效舒緩水庫供水壓力。

林智堅強調，竹科是台灣經濟命脈、半導體重鎮，用水用電相當重要，若當時沒有透過前瞻基礎建設完成工程，此刻水情恐更加吃緊，可能需要調度水車來因應。

針對廠商關心的供水問題，賴建信表示，經盤點，未來應可做到減供不停供，並與林智堅共同承諾，會努力朝備援管線增水努力，持續向中央增取經費，讓新竹地區長期水源更穩定。

新竹市工務處表示，新竹市水情目前為第三級減量供水「橙燈」，首次進入全日減壓供水階段。目前除 1500 噸再生水可作工業冷卻水，新竹客雅水資源回收中心現每天可供 1 萬噸回收水，供澆灌取用。

此外，今年 6 月底前，竹市府取消工業水井地下水權限制，鼓勵產業可多利用自有地下水源，紓解用水需求。目前也已著手整備抗旱井，地下水井共有 210 口，若遇下一階段限水，可作為支援抗旱井使用。