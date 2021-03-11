小米啟動庫藏股100億港元 力抗美國制裁賣壓

週四 (11 日) 晚間，小米集團 (1810-HK) 宣布董事會正式同意行使去年買回庫藏股之決議案，未來將不定期在公開交易市場買回自家股票，執行最高總金額達 100 億港元。

該決議案是於去年 6 月 23 日股東大會通過，當時決定授權小米董事會可以行使庫藏股政策，而買回數量不超過 2020 年 6 月 23 日已發行股份總數的 10%。

小米表示在目前情況下進行庫藏股政策可向市場展現小米對自身業務展望及前景充滿信心，且最終會為公司帶來利益及為股東創造價值。

小米董事會認為，以公司現有財務資源足以支付庫藏股政策，同時維持穩健的財務情況。

外界認為，小米針對之前被美國列入「中國軍方擁有或控制企業名單」而來。由於被列入黑名單內，導致標準普爾道瓊指數將剔除小米等數家公司，且將於 3 月 15 日開盤前生效。

富時羅素也表示，3 月 12 日起將小米從全球指數中剔除。全球最大的指數編制公司 MSCI 稱，鑒於小米在美國聯邦法院的禁制令還在最終決議中，因此是否將小米剔除成份股之外將在本週五 (12 日) 決定。

由於富時羅素今 (11) 日港股收盤後將剔除小米，導致小米股價開盤一度下挫 1.4%，隨後止跌反彈，最後收盤股價小漲 0.2%，每股收在 21.8 5 港元，同時小米成交量也爆增至 160 億港元。