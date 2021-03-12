【南方東英】中美半導體產業技術和貿易限制工作組成立 嗶哩嗶哩通過港交所上市聆訊

【市場動態】

昨美科技股大漲 中美成立中美半導體產業技術和貿易限制工作組

昨標普 500 指數和道瓊斯工業平均指數再創新高，科技股大漲，納斯達克綜合指數收漲 2.52%。美國總統拜登提前一天簽署 1.9 萬億美元刺激法案，提振市場風險偏好。中、美全國半導體行業協會經過多輪討論磋商，宣佈共同成立 “中美半導體產業技術和貿易限制工作組”，將為中美兩國半導體產業建立一個及時溝通的信息共享機制，交流有關出口管制、供應鏈安全、加密等技術和貿易限制等方面的政策。根據磋商結果，雙方協會將各自委派 10 家半導體會員公司加入該工作組。

【公司動態】

京東 20Q4 營收及淨利潤均超預期 嗶哩嗶哩通過港交所上市聆訊

京東（9618.HK）2020 年第四季度營收及淨利潤均好於預期，並實現超 3000 萬活躍用戶淨增，創上市以來新高。第四季度京東實現營收 2243 億人民幣，同比增長 31.4%；非美國通用會計準則下（Non-GAAP）歸屬于普通股股東淨利潤為 24 億元，增長 194%。全年營收 7458 億元，同比增長 29.3%，淨利潤為 168 億元。小米集團（1810.HK）公告，董事會正式決議行使股份購回授權，以不定期按最高總額 100 億港元於公開市場購回股份。百度（潛在成份股）申請在香港發售 9500 萬股票，發行價最高 295 港元每股，將於 3 月 23 日開始在香港交易，股票代碼為 9888，BAT 將齊聚港股。嗶哩嗶哩（潛在成份股）通過港交所上市聆訊，最快下週啟動招股。

【指數动态】

[恆生科技指數] 昨日指數大漲 4.87% 超九成成份股上漲

昨日恆生指數上漲 1.65%，恒生科技指數上漲 4.87%，超九成成份股上漲。半導體板塊大漲，華虹半導體（1347.HK）漲近 15%，中芯國際（0981.HK）漲超 10%。南方東英恆生科指數 ETF（3033.HK）昨日成交額 5.82 億港元。

[中證 5G 通信主題指數] 昨日指數上漲 1.06%

昨日滬深 300 指數上漲 2.49%，而中證 5G 通信主題指數上漲 1.06%。中國信通院發佈報告顯示，2 月國內手機市場總體出貨量 2175.9 萬部，同比增長 240.9%；其中 5G 手機出貨量 1507 萬部，占比升至近七成。消息稱蘋果正將所有 iPhone 訂單削減 20%，蘋果產業鏈兩大龍頭立訊精密（002475）和歌爾股份（002241）股價逆市下跌。

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