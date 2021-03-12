南韓電商龍頭Coupang掛牌首日股價狂飆41% 大股東軟銀進補

南韓電商龍頭 Coupang（CPNG-US）赴美首次公開發行 (IPO) ，掛牌首日收盤大漲 41% ，最高飆升 81%、市值達到 1,090 億美元，讓大股東軟銀（9984-JP) 大進補。

Coupang 周四首日掛牌，開盤飆升至每股 63.5 美元，較承銷價大漲 81%，依目前股價計算市值約 1,090 億美元，終場以每股 49.25 美元作收，漲幅 40.71%。

Coupang 的 IPO 承銷價為 32 至 34 美元，稍早以每股 35 美元募集到 46 億美元，是美國今年來最大規模 IPO。該公司有「南韓亞馬遜」之稱，2010 年由韓裔美國人億萬富翁金範錫（Kim Bom Suk）創立 ，靠著當日或次日配送服務聲名大噪，並已推出外送服務 Coupang Eats。

持有 Coupang 37% 股權的軟銀進帳約 330 億美元。Coupang 亮眼的上市成績對軟銀來說是個好消息，在旗下「願景基金」（Vision Fund）投資英國金融公司 Greensill 失利後，可望進一步提振近期績效。

Coupang 成功上市之際，美國 IPO 市場正迎接逾 20 年來的盛世，投資者紛紛買進在新冠疫情（COVID-19）期間受惠的科技產業股。

與大多數電商公司一樣，Coupang 業績在疫情期間大幅成長，去年淨營收年增 91% 至 110 億美元，淨損縮小至 5.676 億美元。

分析師表示，Coupang 在市場上造成如此轟動，是因為其在南韓市場的領先地位。根據 Euromonitor 數據，Coupang 在去年以 19.2% 的市場銷售占比位居南韓電商龍頭地位，接下來依序為 Naver(13.6%) 和 eBay(12.8%)。

Coupang 若以扣除銷售稅的價值計算，為全球第十大電商公司。

Kiwoom Securities 分析師 Park Sang-joon 說：「考慮到股價遠高於承銷價的因素，Coupang 在股市占比排名將會大幅提升。」

Coupang 執行長金範錫日前接受媒體採訪曾表示，目前專注韓國市場營運，未來將再砸數十億美元投資基礎設施、發展點對點的服務技術，並且創造 5 萬個以上的工作機會。

高盛（Goldman Sachs）、Allen & Co、摩根大通（JPMorgan）、花旗集團（Citigroup）是 Coupang IPO 主要承銷商。