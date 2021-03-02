美國今年來最大IPO 軟銀投資的南韓電商龍頭估值上看500億美元

美股 IPO 市場熱鬧滾滾，最新一個加入此行列的是軟體集團資助的 Coupang，這家南韓電商巨頭計劃在美國首次公開發行 (IPO)，估值上看 500 億美元，將是亞洲企業在美國規模第四大 IPO 案，也將躍居軟銀投資公司中數一數二值錢的資產。

根據周一 (1 日) 揭露的 Coupang 監管文件，該公司將釋出 1.2 億股，每股定價區間介於 27 至 30 美元，以高標計算將募集多達 36 億美元，估值介於 460 億美元到 510 億美元，遠高於前一輪在 2018 年募資時約 90 億美元的估值。

彭博的資料顯示，Coupang 將是今年來最大規模 IPO，在所有赴美上市亞洲企業中排名第四，也是 2014 年以來阿里巴巴以來最大上市案。

美國 IPO 熱潮今年依舊方興未艾，凸顯投資人對疫情期間業績大好的科技公司需求若渴，例如電子商務。

GlobalData 的數據顯示，去年南韓電商市場規模 901 億美元，年成長率 22.3%，到 2024 年可望擴大到 1418 億美元，複合年成長率 12%。

總部在首爾的 Coupang 有「南韓亞馬遜」之稱，由哈佛大學中輟生金範洙於 2010 年成立，以 24 小時內快速到貨的服務，顛覆新世界和樂天等財閥掌握的零售市場。

根據文件，Coupang 上市後，軟銀的 1000 億美元願景基金將持有約 37%Coupang A 股，金範洙則持有 76.7% 股權。其他主要投資人包括貝萊德 (BlackRock)、紅杉資本 (Sequoia) 和避險基金大咖艾克曼 (Bill Ackman)。

Coupang 上市後將在紐約證交所交易，代碼 CPNG。高盛、摩根大通、花旗為主要承銷商。