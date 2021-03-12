〈能源盤後〉原油大漲 汽油登2年半高點

週四 (11 日) 交易，汽油期貨價格處主導地位，因最前月汽油期貨價格收登於 2 年半高點，因 WTI 原油期貨價格大幅收高。

Brent 原油期貨價格也上漲至 2019 年 5 月以來最高收盤價，僅略低於每桶 70 美元的水準。

分析師將此波動歸因於美國原油庫存大增而石油產品庫存大降後出現的買盤。

EIA 週三公布，由於上個月嚴重凍結，德州許多煉油廠關閉，導致上週美國原油庫存大增 1380 萬桶，但石油產品庫存大降 1190 萬桶 / 日。

瑞穗證券能源期貨主管 Robert Yawger 表示，「考量近幾週原油庫存暴增的事實，汽油很明顯是這列失控火車的引擎。」

4 月交割的汽油期貨價格上升 5.85 美分或 2.8%，收每加侖 2.138 美元，為最近月契約自 2018 年 8 月 31 日以來最高收盤價。

4 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.58 美元或 2.5%，收每桶 66.02 美元。

5 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.73 美元或 2.6%，收每桶 69.63 美元，為 2019 年 5 月 28 日以來最高收盤價。

OPEC 的最新預測也提振了原油價格。CMC Markets 市場分析師 David Madden 表示，「OPEC 上修今年的原油需求預期，助漲原油價格。能源市場也受到 1.9 兆美元刺激方案的樂觀情緒推動。」

在參議院上週通過 1.9 兆美元的刺激方案後，眾議院於週三批准了該法案。拜登總統週四簽署 1.9 兆美元的刺激方案，使其成為法律。

OPEC 月報指出，今年需求成長預期 589 萬桶 / 日，較先前估計的 579 萬桶 / 日上升，讓整體全球需求提升至平均 9627 萬桶 / 日。

分析師認為，隨著駕駛旺季接近，汽油價格前景可能仍會是市場焦點。RBC 資本市場商品策略師 Michael Tran 報告指出，「今年夏季汽油的基本面設置是近十年來最看漲的一次。」

「美國庫存接近 10 年低點，經季節性因素調整後，美國零售汽油價格已接近 5 年多來最高點。Nymex 的汽油裂解價差已經到達新冠疫情爆發前的水準。」Tran 說。 (裂解價差是原油產品與原油之間的價差。)

Tran 表示，駕駛活動回升將進一步收緊汽油庫存，讓裂解價差更加有經濟效益，隨著原油需求增加，煉油廠的運作率將反彈。整個夏季原油庫存可能大幅下降，這一系列發展應該會支撐今年夏季與其後的 WTI 原油價格。

其他能源商品價格

4 月交割的熱燃油期貨價格上漲 4.21 美分或 2.2%，收每加侖 1.9594 美元。

4 月交割的天然氣期貨價格上漲 2.4 美分或 0.9%，收每百萬 Btu 2.6680 美元。

EIA 公布，上週天然氣庫存減少 520 億立方英呎。根據 S&P Global Platts，分析師平均預期上週天然氣庫存減少 650 億立方英呎。