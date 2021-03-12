Roblox獲女股神加持 股價一度漲12%

剛掛牌上市的線上遊戲平台 Roblox 獲得「女股神」伍德（Cathie Wood）青睞買進 50 萬股，周四（11 日）股價大漲 6.3%，延續首日交易的漲勢。

Roblox 周四上漲 6.3% 至每股 73.9 美元，盤中漲幅一度高達 12%。這家線上遊戲平台 Roblox 在周三辦理首次公開發行股票 (IPO)，首日收高 7.8%。

公開交易資料顯示，女股神伍德旗下 ARK 新世代網路 ETF(ARK Next Generation Internet ETF) 買進 Roblox 股票 520,742 股，占該基金投資組合約 0.51%。以周三收盤價計算，交易價值約 3,848 萬美元。

這位長期看好特斯拉 (TSLA-US) 的女股神在網路有為數不少的粉絲，也是 Reddit 論壇上散戶討論的熱門人物。數據顯示，Roblox 在投資社群媒體平台 Stocktwits 的熱度在周四（11 日）飆升 9 倍，超過 8 成的論壇用戶對該公司股票表達正面看法。

紐約基金公司 VanEck 的 ETF 產品經理表示：「Roblox 上市首日亮眼的表現，呼應過去半年來其他遊戲及科技公司 IPO 的情形，也凸顯證券流通市場需求熱絡的現況。」

ETF 供應商 Global X 的研究分析師 Pedro Palandrani 表示，不管短期市場動態或事件變化，未來遊戲產業都有繼續成長的機會。

Roblox 能有如此爆炸式的成長全拜新冠疫情（Covid-19）所賜，防疫期間許多就學青少年限制出入，只好在家裡找樂子，讓 Roblox 有成長機會。

在 Roblox 的遊戲中，玩家可以創立自己的的虛擬角色，在該公司線上遊戲平台上遊玩，遊戲內容包羅萬象，舉凡養成、經營、角色扮演、動作、格鬥等遊戲類型應有盡有。