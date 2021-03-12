無畏iPhone mini砍單 蘋果晶片供應商Qorvo漲近6% 巴克萊喊買

蘋果 (AAPL-US) 晶片供應商 Qorvo (QRVO-US) 週四大漲，此前巴克萊分析師發布研究報告，消除了 iPhone mini 因銷售不佳而砍單 20% 帶來的衝擊。

Qorvo 週四大漲 5.79% 至 174.95 美元。費半指數同日上漲 4.09%。

巴克萊分析師 Blayne Curtis 調升 Qorvo 股票評級至等同「買進」，目標價自 185 美元調升至 200 美元。Curtis 主張，5G 硬體需求將超越動力晶片的供應，Qorvo 相關半導體產品線將在今年剩餘時間銷售良好。

Qorvo 製造的射頻晶片可讓手機連上網路和無線網絡，是消費者和企業轉用 5G 網絡的趨勢下的受益者，但因全球對智慧手機、電玩遊戲主機和汽車的需求激增，導致晶片短缺。

美銀證券分析師 Vivek Arya 週四給客戶的報告提到，目前晶片短缺現象可能持續至 2021 年底，其中車廠的損害最嚴重，美國和其他各地車廠已被迫延後生產。 (現代的汽車大量使用半導體，諸如自動中斷、引擎管理和娛樂系統等。)

根據 Arya 的研究，智慧手機的光景似乎大不同，因為專門用於智慧手機的晶片供應量已經返回業界通常預期的水準。蘋果 (AAPL-US) 去年推出的新款智慧手機大幅減少了可獲得的晶片供應量。

對晶片持續需求可能刺激台積電 (TSM-US)、ADI (ADI-US) 和德儀 (TXN-US) 等晶片廠增添更多設備以製造晶片，例如台積電在最新一季財報法說上表示，今年資本支出將擴增至 280 億美元，以提高產能，該數據約較一年前增加了 50%，而多數提升的產能將用來生產台積電最先進的晶片