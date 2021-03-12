〈台股盤前〉電子股領銜 短多格局成形挑戰回補2/26跳空缺口

台股指數昨日在電子權值、金融股全面回神下，終場大漲 267.89 點，收在 16179.56 點，收復萬六關卡和所有均線，而隨著昨日美股科技股強彈，台積電 ADR 大漲 5.9%，法人認為，今 (12) 日收周線在即，多頭蓄勢待發將挑戰回補 2 月 26 日跳空缺口，不過，仍須留意開高後震盪吐回部分漲點的可能。

外資、自營商昨日在集中市場同步終結連 5 賣，分別轉為買超 195 億元、46.4 億元，而投信續買超 10.7 億元，呈現連 9 買，三大法人合計買超 252 億元。

由於美國總統拜登簽署 1.9 兆美元紓困案，美國民眾最快本周末就能收到現金支票，美股四大指數全面收高，道瓊、標普 500 雙雙躍上歷史新高，科技股也強彈，那斯達克反彈 2.5%，費城半導體強漲逾 4%；而台積電 ADR 大漲 5.9%，日月光 ADR 漲 6.28%；聯電 ADR 漲 5.76%。

其中，道瓊指數上漲 188.57 點或 0.58%，收 32485.59 點；標普 500 指數上漲 40.53 點或 1.04%，收 3839.34 點；那斯達克綜合指數勁揚 329.84 點或 2.52%，收 13398.67 點；費城半導體指數飆漲 117.81 點或 4.09%，收 2997.13 點。

消息方面，歐洲央行發布最新貨幣決策，基準利率和資產收購計劃維持原狀，但未來幾個月內將加快購債腳步，以防公債殖利率走揚。

行政院院會昨通過房地合一稅 2.0 草案，將預售屋交易納入房地合一課稅，業界認為，此代表未來只要預售屋換約交易，很可能遭課以 35%、45% 重稅，對預售屋市場衝擊大。

竹科面臨有史來最大的水荒挑戰，水利署昨日前往竹科，與新竹市府、竹科園區等三方座談，討論新竹地區未來水資源規畫與抗旱應對措施。

油價、乙烯等衝高推升，遠東區五大泛用樹脂現貨行情漲勢延續，除 PS 持平外，PP、ABS 分創 6 年、歷史新高，另 PE 也上漲 20-30 美元，EVA 上漲 28 美元，PVC 再漲 10 美元。

日盛投顧指出，近日國際股市波動加劇，昨以帶量長紅收復月線後，具有止跌回穩意味，短線反彈格局成形，後續將以回補 2 月 26 日跳空缺口 (16190-16322 點) 為目標。