ECB加快購債腳步 歐債殖利率全面走跌

歐洲央行週四 (11 日) 宣布，下季將加快購債腳步，遏止殖利率走升而加重歐元區國家的借貸成本，聲明發布後，歐洲主要國家公債殖利率全面走跌，義大利 10 年期公債一度下降 8 個基點，德國則跌 3 個基點。

根據 ECB 會後發布的聲明，緊急疫情資產收購計畫 (PEPP)1.85 兆歐元規模不變，但未來 3 個月的購債步調，將明顯比第 1 季更快。ECB 官員曾對歐元區長期公債殖利率上揚表達憂心，歐債殖利率攀高，被視為是受到美債殖利率走揚的外溢效應所累。

歐元區長期公債殖利率，今年以來已上升 0.3％，升幅不大且保持低檔，但 ECB 未雨綢繆，在歐洲企業仍因防疫陷入困境之際，避免過早發生信貸緊縮。

歐洲央行總裁拉加德警告，若放任債市殖利率走升不加遏止，恐導致經濟各部門面臨財務狀況過早緊縮的麻煩，ECB 不樂見這種情形。同時，ECB 將明年歐元區通膨率預估，由 1.1% 上修至 1.2%，2023 則會攀升至 1.4%。

通膨是今年下半年全球經濟面臨的最大風險，目前歐美仍有很多行業沒有重啟，尤其是服務業。製造業影響的是 PPI、而服務業主要影響 CPI，所以當下半年歐美服務業都重啟了，通膨壓力就會逐漸浮現，但下半年會不會持續向上突破，還有很大的不確定性。

市場分析師認為，ECB 這次加快購債腳步，意味著 ECB 並不害怕通膨，反而為了應對不斷上漲的公債收益率而迅速出手。此外，ECB 再次重申，如果資產購買能夠維持有利的融資條件，PEPP 可能不會被充分使用。