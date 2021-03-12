〈美股早盤〉十年期美債殖利率再破1.6% 標普500高位回落 那指跌超1%

周四 (11 日) 拜登總統簽署 1.9 兆美元紓困案後，美債殖利率回升，重燃市場對通膨的擔憂並打壓高估值科技股，使美股周五 (12 日) 自紀錄高位回落。截稿前，道瓊工業指數點小漲 50 點或 0.2％，那斯達克綜合指數跌 1.6%，標普 500 指數自昨日的歷史高位回落，跌幅 0.5%，費半跌超 2％。

拜登周四正式簽署 1.9 兆美元的疫情紓困法案，並下令各州在 5 月 1 日前讓所有成年人都能接種新冠疫苗，可望 7 月以前讓人民生活重回正軌。

儘管聯準會 (Fed) 保證維持寬鬆政策，但經濟數據改善加上大規模刺激措施，仍加劇人們對通膨升溫的擔憂。10 年期美債殖利率周五回升至 1.616％，繼續逼近上周創下的一年新高。美元指數漲至 91.86，結束三連跌。

對債券殖利率高度敏感的類股承壓。大型科技股蘋果 (AAPL-UD)、亞馬遜 (AMZN-US) 和 Alphabet(GOOGL-US) 周五開盤均跌逾 1%，臉書 (FB-US) 跌逾 2%，特斯拉跌超 4％。

接下來，所有人都將目光集中下周的央行政策會議，希望從中找尋通膨的進一步線索。

截至台北時間周五 (12 日)22 時許：

道瓊指數上漲 52.89 點或 0.16%，暫報 32538.48 點

那斯達克下跌 212.93 點或 - 1.59%，暫報 13185.74 點

標普 500 指數下跌 19.24 點或 - 0.49%，暫報 3920.10 點

費半下跌 65.98 或 - 2.20%，暫報 2931.15 點

台積電 ADR 下跌 2.12% 至每股 118.02 美元

十年期美債殖利率上漲至 1.616%

紐約輕原油下跌 0.44% 至每桶 65.73 美元

布蘭特原油下跌 0.46% 至每桶 69.31 美元

黃金下跌 1.29% 至每盎司 1700.40 美元

美元指數上漲 0.48% 至 91.86 點

標普 500 指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

Novavax(NVAX-US) 早盤上漲 12.49％，至 211.06 美元。

Novavax 周四 (11 日) 公布疫苗後期臨床試驗結果，其疫苗有效率高達 96%，對付英國變種病毒有效率也有 86%，且可 100% 預防重症和死亡。

阿里巴巴 (BABA-US) 早盤下跌 3.15％，至 233.31 美元。

據媒體報導，螞蟻集團執行長胡曉明傳出已辭去執行長一職，離任後將由螞蟻集團董事長井賢棟兼任。一名螞蟻集團發言人隨後證實此項消息。

Netflix(NFLX-US) 早盤下跌 1.58％，至 514.82 美元。

外媒報導稱，近期有用戶反應在觀看 Netflix 過程中跳出電子郵件驗證訊息，對此，Netflix 方面證實正在進行新功能測試，引發外界對於 Netflix 準備限制帳號共享行為的猜測。

今日關鍵經濟數據：

美國 2 月 PPI 年增率報 2.8％，預期 2.7%，前值 1.7%

美國 2 月 PPI 月增率報 0.5％，預期 0.4%，前值 1.3%

美國 2 月核心 PPI 年增率報 2.5％，預期 2.6%，前值 2.0%

美國 2 月核心 PPI 月增率報 0.2％，預期 0.3%，前值 1.2%

綠：美國 PPI 月增率，藍：美國 PPI 年增率 (圖：Zerohedge)

台北時間 23:00 將公布美國 3 月密大消費者信心初值，預期 78.0，前值 76.8

華爾街分析：

Nordea Investment Funds 高級宏觀策略師 Sebastien Galy 認為，10 年期美債殖利率仍有上漲空間，且有望達到 1.80%。該公司認為，成長股對殖利率變化高度敏感，顯示它們仍被高估。

Lombard Odier 跨資產策略師 Sophie Chardon 稱，在接收到昨日訊息後，市場將暫歇一會。所有的一切均指向經濟復甦，尤其考慮到財政和貨幣兩項政策所提供的強大支持。