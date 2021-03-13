〈美股盤後〉美債殖利率竄升 科技股領跌 那指、費半負傷

週五 (12 日) 美債殖利率竄升至 1.642%，創下 2020 年 2 月以來的最高，扼殺科技股反彈勢頭，資金行情轉向週期性股票，高盛、波音和開拓重工強勁大漲，美股四大指數漲跌互見，道瓊指數漲近 300 點，再創歷史新高，那指、費半指數齊收黑。

美國總統拜登已簽署 1.9 兆美元新刺激法案，預估首波 1400 美元紓困金最快本週末就能發放給符合資格的民眾。

地緣政治消息方面，美國、日本、印度和澳洲元首週五舉行四方安全對話 (Quad)，會後四國發表聲明，重申疫苗、氣候變遷等合作承諾，但聲明中隻字未提中國。此外，四國領袖同意，今年底前舉行面對面直接會談。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.18 億例，死亡數突破 263 萬例，美國累計確診超過 2929 萬例，累計死亡數超過 53.1 萬。

拜登指示美國各州前開放一般成人打疫苗，力拼美國在 7 月 4 日 (美國國慶) 前恢復親友小型聚會。

週五 (12 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 293.05 點，或 0.90%，收 32,778.64 點。

標普 500 指數上漲 4.59 點，或 0.12%，收 3,943.93 點。

那斯達克指數下跌 78.81 點，或 0.59%，收 13,319.86 點。

費城半導體指數上漲 32.05 點，或 1.07%，收 2,965.09 點。

標普 11 大板塊僅 2 大板塊收黑，分別是通訊服務和資訊科技，房地產、工業和公用事業板塊領漲。

焦點個股

科技五大天王集體殞落。蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.76%；臉書 (FB-US) 下跌 2.00%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 2.41%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.77%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.58%。

道瓊成分股多收高。波音 (BA-US) 大漲 6.80%；迪士尼 (DIS-US) 上漲 0.21%；開拓重工 (CAT-US) 上漲 4.16%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.58%；高盛 (GS-US) 上漲 1.96%。

費半成分股成重災區。AMD (AMD-US) 下跌 0.22%；；美光 (MU-US) 下跌 1.72%；英特爾 (INTC-US) 下跌 0.65%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 2.47%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 1.06%；高通 (QCOM-US) 下跌 1.34%。

台股 ADR 齊跌。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.88%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.70%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.45%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.089%。

個股消息

特斯拉 (TSLA-US) 下跌 0.84% 至每股 693.73 美元。特斯拉一名投資者週五 (12 日) 在向美國法院控告 CEO 馬斯克及其董事會，指控馬斯克推文違反了 SEC 和解協議，影響投資者獲益。

蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.76% 至每股 121.03 美元。摩根士丹利分析 iPhone 12 mini 需求確實疲軟，但 iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 系列的總體需求環境仍然樂觀。

波音拿下投資集團 777 Partners 新訂單，後者訂購 24 架 737 MAX 型號飛機。波音 (BA-US) 飆漲 6.80% 至每股 269.19 美元。

影音媒體串流平台 Netflix 宣布將研擬對策，打擊多人共享密碼的行為，Netflix (NFLX-US) 下跌 0.96% 至每股 518.02 美元。

《華爾街日報》報導，中國反壟斷機構考慮對阿里巴巴祭出破紀錄罰款，金額可能超過 2015 年對高通裁罰的 9.75 億美元。阿里巴巴 (BABA-US) 下跌 3.75% 至每股 231.87 美元。

世界衛生組織將嬌生新冠疫苗，列入批准採用的名單，嬌生 (JNJ-US) 上漲 0.30% 至每股 159.60 美元。

經濟數據

美國 2 月 PPI 年增率報 2.8%，預期 2.7%，前值 1.7%

美國 2 月 PPI 月增率報 0.5%，預期 0.4%，前值 1.3%

美國 2 月核心 PPI 年增率報 2.5%，預期 2.6%，前值 2.0%

美國 2 月核心 PPI 月增率報 0.2%，預期 0.3%，前值 1.2%

美國 3 月密大消費者信心初值報 83.0，預期 78.0，前值 76.8

華爾街分析

美國銀行利率策略師 Ralf Preusser，殖利率上升和不那麼溫和的 Fed 被視為是風險資產目前的最大威脅，隨著美國新紓困案通過，以及美國疫苗接種工作取得的巨大進展，其他一些關鍵風險正在被拋到一邊。

Crossmark Global Investments 首席市場策略師 Victoria Fernandez 表示：「我們又回到了這樣的觀點，即增長越快，通膨就越高，投資者對目前影響科技股的美債殖利率水平有些緊張。」

Victoria Fernandez 稱：「這完全取決於美債殖利率增長的速度，若有經濟復甦強勁的數據支撐，殖利率再度跳升 10-20 個基點，市場似乎能感到放心。」