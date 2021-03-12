多國爆血栓停打AZ疫苗 陳時中：無直接證據 歐盟籲持續施打

台灣首批阿斯特捷利康疫苗正在進行檢驗封緘，衛福部長陳時中今 (12) 日透露，目前 7 項檢驗已有 6 項合格，據食藥署回報，無菌試驗預估可在 17 日完成；針對北歐三國有患者出現血栓，暫停施打 AZ 疫苗，陳時中表示，因歐盟目前沒有直接證據顯示，因此呼籲要持續接種疫苗。

陳時中今天赴立法院施政報告並備質詢，對於台灣首批 11.7 萬劑 AZ 疫苗檢驗封緘進度，陳時中指出，文件審查皆符合規定，目前 7 項檢驗中前 6 項已完成，無菌試驗仍在進行中，根據食藥署回報，大約在 17 日完成。

陳時中透露，原先有打算加快疫苗的無菌試驗，但考量目前台灣無疫情，所以依正常程序來完成，最快 18、19 日進行貼標籤等行政程序，希望完成後就能配送並施打，同時也在調查醫護人員的意願以做最好的安排。

此外，丹麥、挪威及冰島三國因部分患者接種疫苗後出現血栓，暫時停用 AZ 疫苗，引發各界擔憂。陳時中表示，歐盟也有正式說明，目前對這個狀況沒有直接證據，所以還是要呼籲持續施打疫苗。

對此，醫療應變組副組長羅一鈞進一步說明，根據歐盟說法，丹麥是預防性停打，無直接證實 AZ 疫苗引起血栓，接種疫苗仍是利大於弊，儘管沒有接種疫苗，歐洲一周也會有 3-6 人發生血栓，黃種人發生的機率遠低於白種人，對亞洲國家影響不明顯，將會持續觀察。